Toyz因「格差婚」販毒：戶頭無資金　辣女友1句話露餡疑早知情

▲Toyz（右）原本打算明年與網紅女友奈奈（左）結婚，但2人身家差距太大，是否為了終身大事而販毒，成為檢警追查重點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

轉型毒舌網紅的電玩《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健，涉嫌販賣超過500顆大麻菸彈遭收押禁見，引起各界譁然。本刊掌握，Toyz被逮後自爆被下線藥腳侵吞上百萬元販毒所得，形同黑吃黑，更慘的是，該名藥腳不但轉為汙點證人供出販毒過程，還找上Toyz的死對頭統神大爆販毒內幕，讓統神樂得隔岸觀火。

本刊也訪問藥腳取得多張他與Toyz對話的截圖，還原整個販毒始未。由於Toyz原本打算明年與網紅女友奈奈結婚，但二人身家差距太大，是否為了與女友匹配順利完成終身大事而販毒？雙方有無資金往來？已成檢警追查重點。

除了藥腳大爆Toyz安家費給的寒酸，館長陳之漢對Toyz被逮也感到錯愕，認為他不論在直播、工商及業配等等收入應該都不少，直呼「他有缺這個錢嗎？怎麼會賣這個東西（大麻）？」

▲Toyz本來擁有高人氣，現卻惹上大麻煩。

本刊調查，Toyz名氣雖大，但他在三重的住處並非豪宅，只是鄰近堤防的一般社區大樓，他的帳戶也沒有大筆資金，財力未如外界想像得雄厚，由於他和外型姣好、身材火辣的網紅賽車手女友奈奈感情甜蜜，不時在社群分享放閃，女友在7月發文還提到，「男人主動要求合照，這麼難得的事情值得我紀念一下」，並附上兩人緊貼照片，甜蜜模樣羨煞旁人。

詭異的是，奈奈在Toyz被逮後未對此事發聲，還有網友指出二人日前直播時疑似吵架分手，由於二人如膠似漆，日前不但突然分手，時機更湊巧在Toyz被捕前不久，加上此時正是檢警溯源追查大麻菸彈之際，奈奈日前還在直播時脫口說出「抽菸bad」，除了網友揣測奈奈對於男友販毒是否知情，由於二人交往多時，雙方是否有資金往來，成為檢警下波追查重點。

奈奈來頭不小，她的父親是台灣賽車教父「阿杉哥」陳俊杉，堪稱目前國內最資深的國際級賽車手，在國際賽事拿下優異成績，並創立AAI車隊將台灣推向國際。奈奈深受父親影響，曾在2017年拿下Yamaha SL決賽冠軍、2019年又獲得GT Master Asia GTS組冠軍，粉絲群一堆。

由於Toyz原本計畫明年與女友風光結婚，偏偏他的財力遠不如女方雄厚，這幾年處心積慮想盡辦法賺錢，打算開夜店狠撈一筆，不禁讓人懷疑他是否為了想與女友匹配，才鋌而走險販毒牟利。

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