老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

記者邱晟軒／綜合報導

脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底「老K」言語霸凌，事情延燒多日，老K於昨（2日）晚間更親上火線拍片回應，仍堅持不道歉，雙方紛爭不斷。不過，就有鄉民挖出老K過去的一段演出內容，大開演藝界前輩白冰冰女兒白曉燕命案的玩笑，影片曝光後，立刻掀起網友一面倒轟爆，「徹頭徹尾看不起你」、「講這個梗要有一輩子不紅的覺悟！」

有網友今日就貼出一段，老K年初在「Two Three Comedy」站立喜劇中的演出畫面。由影片中可見，老K以資深女藝人白冰冰當作嘲諷對象，他一開始先是詢問現場觀眾，「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」老K接著很快地回答，「《小燕之夜》，她以前公祭的時候參加過了」；對此就有網友解讀，老K很明顯是拿24年前震驚社會的白曉燕撕票命案，也是母親白冰冰一輩子的痛，當作自己的喜劇笑料。

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▲老K拿白冰冰一輩子的痛，當作自己喜劇笑料。（圖／翻攝YouTube）

影片被挖出後，立刻掀起許多網友一面倒痛批，「冰冰姐不要看！」、「拿被害人作文章，有人可以接受？」、「真正的幽默一定要基於他人的苦痛嗎？」、「覺得這個好笑的朋友可以立刻絕交！」、「這個地獄過頭笑不出來」、「這完全可以請他直接從地表消失，嚴正抵制這個人再出現在任何舞台上」。

不少網友更認為開玩笑可以，但不該是建立在別人的傷痛上，「到底是怎樣的水準才會拿命案來開玩笑？」、「地獄梗很多種，但偏偏這是最不入流的那種，拿別人痛失孩子的創傷來當笑話，這不是梗，是完全缺乏同理心的惡毒」、「死的不是自己身邊的人就可以拿來當笑話，有夠差勁，爛透了」、「知道白曉燕案讓整個社會付出多少慘痛的成本嗎？地獄梗有很多類型，你就用了這種最低級、最沒人性的，徹頭徹尾看不起你！」、「講這個梗要有一輩子不紅的覺悟。」

▼網友一看全氣炸：有夠差勁，爛透了 。（圖／翻攝YouTube）