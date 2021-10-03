被批支持大麻合法化　陳柏惟反嗆恐嚇式罷免：這個誤解很大

記者唐詠絮／台中報導

國民黨主席朱立倫評立委陳柏惟支持大麻合法化，及指他是「0提案、0結案、評選0顆星」的3零立委，立委陳柏惟3日上午反駁，大麻合法化「這個誤解很大」，提案數零也不是事實，他在立院的出席率是100%，地方上已經爭取超過6.5億的建設預算，用亂槍打鳥撲天蓋地的抹黑，簡直就是「恐嚇式的罷免」。

▲基進黨立委陳柏惟(中)。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

近日中台灣教授後援會會長黃正聰發起連署活動，一周內超過有上百位學者響應，今(3)日更舉辦座談會，有學者背景的立委莊競程及前立委林靜儀醫師也到場現身力挺，聲援。認為惡意罷免公投恐將對台灣政治造成深遠的負面影響，同時希望能為地方留下優秀認真的立委，也呼籲第二選區的選民共同支持陳柏惟。

林靜儀指出，看到柏惟這麼認真的青年，來到大家說要穿防彈背心才能選舉的選區，當選後也非常努力認真，現在面臨罷免卻被對方用謠言抹黑攻擊，十分心疼，對於罷免方造謠說陳柏惟支持大麻合法化，身為醫師必須說出事實，所謂支持大麻是指用於治療新生兒癲癇等病症，這是長期以來醫界討論度相當高的議題，卻被國民黨拿來做政治操作。

陳柏惟說，他們的目的只有一個，就是要癱瘓現任立委在國會的表現，但就因為這樣的無差別式攻擊，所推動的制度或法案就被迫停下腳步，這難道是顏寬恒志工所想要看到選區的情況嗎。

陳柏惟強調，自上任後的每一天都非常認真，除了立院的出席率是100%，地方上已經爭取超過六億五千萬的建設預算、舉辦超過兩百場的活動之外，選民服務至今累積達2900多件，平均1天要處理5件，還有全國最多的5個服務處，25個助理團隊，這些都是鐵錚錚的事實，但罷免方憑藉抹黑造謠來製造對立，相信台灣人不會被強勢的謊言擊倒，我會用盡所有力量繼續努力。

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