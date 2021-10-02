「有望脫口罩了」他驚疫情結束不真實　網曝時間點：才是真正考驗

▲民眾戶外戴口罩有望鬆綁。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

自8月爆發3名機師突破性感染，接著幼兒園群聚，大魔王Delta引發全台恐慌，轉眼進入10月，近兩日確診數都是「+0」，疫情趨緩之際，指揮官陳時中透露，將會宣布戶外口罩鬆綁政策。對此，有鄉民驚呼，「接下來逐步解封，又能回到不戴口罩的生活嗎？怎麼感覺好不真實？」

一名網友PTT上以「所以疫情就醬告一段落了嗎」為標題發文，他表示，「不是有啥麼可怕的Delta、Alpha病毒，所以就醬沒事囉？又能回到不戴口罩的生活嗎？有沒有疫情結束的好不真實的掛？」

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事實上，疫情自5月爆開，首當其衝的「實體商場、餐飲、旅遊業」損失最慘，如今疫情好不容易控制，疫苗覆蓋率已達55%，加上五倍券將要上路，讓不少業者早已摩拳擦掌，就等待這波遲來的爆買潮，也因此原PO一句「疫情結束的好不真實」的話，可能用詞不太恰當。

底下網友則回應，「世界看好了」、「沒錯，日本確診數字都快降到跟台灣一樣了」、「秋冬才是真的考驗啊」、「穩了」、「世界怎麼跟的上台灣人，easy」。

▲百貨公司假日擠滿人！（圖／記者劉維榛攝）



本站報導《戶外口罩鬆綁明宣布！ 陳時中再洩細節：夜市邊走邊吃還是不行》，陳時中昨（1）日在記者會上透露，週日會宣布口罩鬆綁措施，未來戶外登山、運動有望脫口罩。他今日在公共衛生年會後接受媒體堵訪，被問及夜市是否也能脫口罩、邊走邊吃？他回應，會就各單位報上來的需求做整理，「但邊走邊吃還是不行！」會再與國人報告。