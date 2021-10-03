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「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看

▲▼「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看。（圖／東森新聞）

▲呂先生先打過2劑科興疫苗，因想試試看，才會接種高端疫苗。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名呂姓男子表示，他半年內打了2劑科興疫苗，回台灣之後又接種高端疫苗，近日才打完第二劑，沒感覺到什麼副作用，希望過段時間可以去驗抗體。對此，有專家提醒，不鼓勵時間太過密集的接種，因為保護效果根本沒有差到多少。

據《東森新聞》報導，呂先生表示，他4月26日接種第一劑科興疫苗，5月17接種第二劑；回台灣後預約高端疫苗，於8月24日接種第一劑，9月30日接種第二劑，等於是滅活病毒技術疫苗（科興）混打蛋白質次單位疫苗（高端）。

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▲▼「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看。（圖／東森新聞）

▲▼呂先生半年來接種了「科興疫苗、高端疫苗」各兩劑。（圖／東森新聞）

▲▼「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看。（圖／東森新聞）

呂先生透露，他當初回台時，有先詢問醫師能否再接種高端疫苗，當時醫師告知不衝突，他才安心接種；另外，他大約10月多再去大陸，到時會去驗抗體，「我覺得這種東西，就是想說試試看」。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，呂先生在半年內接種4劑疫苗，不會有任何的效果；因為前一種疫苗產生抗體需要時間，且產生過程還沒消退之前，就打入新的疫苗，抗體會抓掉新打入的疫苗，等同沒有效果，不鼓勵這樣的打法。

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