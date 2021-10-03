12人揪「納豆投資的餐酒館」慶生　情侶喝茫吵架害大家進警局

記者張君豪／台北報導

3日凌晨2時許，台北市大安區仁愛路4段有民眾報案有多人打架，轄區大安警方獲報後出動快打部隊到場壓制，警員到場發現有10多名酒醉男女在人行道上聚集叫囂，依民眾酗酒泥醉進行保護管束規定，要求他們在路旁坐好接受盤查，過程中有酒客向警員拉扯嗆聲，警方依法究辦。

▲3日凌晨大安區仁愛路某餐酒館外發生酒客叫囂衝突，轄區大安警方出動快打警力帶回12人調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲3日凌晨大安區仁愛路某餐酒館外發生酒客叫囂衝突，轄區大安警方出動快打警力帶回12人調查。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：一名黃姓男子2日晚間適逢生日，在仁愛路4段該餐酒館進行慶生活動，並邀請11名友人到場同歡，但到3日凌晨餐會結束時，一對受邀情侶不勝酒力在路旁大吵，其他人見狀立刻上前把雙方拉開避免衝突擴大。

▲3日凌晨大安區仁愛路某餐酒館外發生酒客叫囂衝突，轄區大安警方出動快打警力帶回12人調查。（圖／記者張君豪翻攝）

結果路過民眾目擊，以為發生打架糾紛，致電110報案，大安警方啟動快打警力3分鐘內趕到現場，警方到場時有部分酒客情緒激動，頻頻向警方嗆聲並拉扯警員，警方依規定使用強制力壓制「不想被上銬就乖乖坐好！」12人歡喜慶生，卻因酒後脫序行為，全遭帶回敦南所接受調查。

據瞭解，位於仁愛路4段這間餐酒館是藝人納豆投資開設，疫情期間曾停止營業；敦南所長莊清雄表示，經詢問當事人及調閱周遭監視器後，發現這群酒客並無打架鬥毆情事，但因部分喝醉男子現場有脫序行為，並有拉扯嗆聲警員觸法行為，警方完成調查，將部分涉案酒客分別依違反社維法、刑法妨害公務罪嫌移送法辦。

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