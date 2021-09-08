「磁吸效應恐加劇城鄉差距」　嘉義市立委王美惠籲縣市合併不應草率

▲民進黨立委王美惠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題，讓嘉義等縣市合併議題再掀討論。嘉義市民進黨立委王美惠8日稱，嘉義縣市40年來發展出不同的產業型態，將會在法制面面臨人口落差的問題，且若沒有妥適的規劃，恐將因磁吸效應使城鄉發展更不均，造成人口過度集中的問題，呼籲應先提出完整的城鄉發展策略，再做周延考量。

王美惠表示，縣市合併升級議題，攸關大嘉義76萬名民眾的權益，不僅可能影響嘉義山海線各區發展，也可能觸及台灣整體國土規劃，牽連程度深遠，並不是簡單的是非題，也不是就合併利弊相加減就可找到答案，必須針對各層面可能引發的影響，做全面考量，也必須仔細評估，才能做出對民眾最好的決策。

王美惠說，雖說「合久必分、分久必合」，嘉義縣市在1982年前仍是一家，但這40年來已各自發展出不同產業型態，若是將來以合併為目標，會有許多困難必須克服。

王美惠指出，首先，在法制面上，如嘉義縣市人口合併，仍不足升級直轄市之125萬人口。即便如近日報導所述，將人口限制下修至100萬人，也還有24萬人口的落差；就算縣市合併不升格，仍需完成現未完備的《行政區劃法》草案立法，以上修法程序都不是問題也不是重點，最重要的是合併後對民眾生活的影響。

王美惠說，不論升格於否，縣市合併可以讓大嘉義生活圈行政決策單一化，也可能有機會擴大中央財源分配基礎，在政策、交通等規劃可以更加方便。但地方和中央政府則必須面對兩行政區財政與發展差異，也必須重新評估大嘉義區域內發展計劃。

王美惠提出，如果沒有妥適的規劃，城市中心引發的磁吸效應，可能讓城鄉發展不均的現象更加惡化。因而造成人口過度集中，影響生活品質，也可能造成城市中心房價連帶上漲、遭邊緣化區域民眾就業更加困難等問題。這些都必須事先做好評估規劃，想好對應政策。在行政區域重新劃分之前，一定要有完整的城鄉發展策略，也要確保各區域平衡發展，讓每個地方的人民都能安居樂業。如此一來，才能往調整的目標邁進。

王美惠表示，縣市合併不能只是單純想像或簡單推測。要思考該怎麼做，才能真正造福嘉義鄉親。並非信口開河草率下決定。針對未來大嘉義合併發展，她樂觀其成，但還是要提醒，做決定前必須審慎思考，也一定要做好周延考量，確實做出對所有鄉親最有利的決定，也要讓所有人感到更幸福。