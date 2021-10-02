美國驚現「忍者」詭異夜襲　持武士刀猛砍！特戰士官爆血逃命

▲美國加州出現「忍者」襲擊陸軍特戰隊的離奇事件。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國加州發生離奇的軍人遇襲案，美國陸軍特種部隊2名隊員半夜遭「忍者」攻擊受傷，其中一人被武士刀砍傷腿部後趕緊逃跑，向其他隊員尋求協助。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，這起事件發生在9月18日凌晨1時許，當時加州當局得到消息指，洛杉磯北部克恩縣（Kern County）因約克恩機場（Inyokern Airport）有一名忍者裝扮的持刀男子在逃中。當時軍方在機場進行訓練演習，陸軍第160特種作戰航空團（SOAR）的一名上士正在機庫外面抽菸，卻有一位穿著「全套」忍者服的不明人士走向他。

▲據悉，犯案男子穿著全套忍者服裝還帶武士刀。（示意圖／CFP）

報導稱，這名「忍者」問他，「你知道我是誰嗎？」上士稱不知道，忍者又問「你知道我的家族在哪嗎？」他再次回答不知道。不料，忍者突然拔出武士刀朝他狂砍，導致這名上士的腿部受傷，電話也因此損壞，他急忙轉身逃跑進入大樓機庫，想向連隊上的人尋求幫助，後來他和一名上尉鎖好門並播打911報案電話，同時忍者仍不斷對著門窗拳打腳踢，又從窗戶扔進一塊石頭，砸中上尉的頭部。

警局紀錄顯示，凌晨1時19分接到報案，20多分鐘後又接到第2通電話稱，26名特種部隊成員待在定點避險，想知道該去到哪裡尋求幫助。警察後來在附近路上找到這名忍者，但他拒絕服從命令，還對員警揮刀。警方最後使用電擊槍才將他制伏並逮捕歸案，查出他是名叫Gino Rivera的35歲男子。軍方表示，2名受傷的特戰隊員已到醫院縫針治療，回到崗位。

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