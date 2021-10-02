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深夜抽菸遇「忍者」持劍猛打　美特種兵整腿都遭殃

▲▼美國特種兵遭「忍者」攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國特種兵遭「忍者」攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國洛杉磯9月間發生特種兵遭忍者襲擊事件。一名男子打扮成忍者模樣，持劍攻擊在機場訓練的兩名特戰部隊軍人，造成全身多處受傷，嚴重的地方還需要縫合，而忍者男子雖然逃離，仍在別處被逮捕。

根據《星條旗報》報導，一份疑似軍方事故報告截圖指出，這起襲擊發生在9月18日凌晨1點後，地點位於洛杉磯以北約161公里，在莫哈維沙漠（Mojave Desert）的因約肯機場（Inyokern Airport）。

截圖中可見，兩名軍士官的名字都被塗黑，但仍可知一位是上士，另一位是上尉，皆是第160特種作戰航空團的成員，這是一個被稱為夜行者的精英直升機部隊。

根據截圖描述，兩名軍士官當時坐在行政大樓外抽菸，突然一名身穿全套忍者服的男人靠近。忍者開口問：「你知道我是誰嗎？」，上士回答不知道，他又問：「你知道我家在哪裡嗎？」，上士再次回答不知道，接著忍者男就朝上士猛打，不僅打掉手機還攻擊膝蓋和腿。

兩位軍士官跑過停車場和柵欄，躲進行政大樓裡，並將門上鎖再打911；忍者男子仍不斷拍打和踹門窗，離開前還抓起一把瀝青，朝上尉丟去。

加州里吉克萊斯特警局（Ridgecrest Police Department）的報案記錄顯示，凌晨1點20分第一通報案電話表示，一名「持劍」男子在停車場，至少有一名受害者。30分鐘後，第二通電話打來稱，26名特種部隊成員蹲在機庫裡，需要幫助。

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