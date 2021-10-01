星宇實體店快閃開張！爽抽「亞洲不限航點」雙人來回機票

▲星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空「星宇小舖」今日起至明年2月底進駐新北新莊宏匯廣場1樓北大門，本月8日將推出「振興五倍券」好禮活動，凡使用紙本五倍券消費即贈標籤便利貼乙份，滿千再送精美筆記本乙本，消費者完成集章任務，還有機會抽中台北-亞洲不限航點雙人來回機票。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇小舖除自有平台外，也逐漸發展不同的合作通路，包含首家位於三創的快閃店、7-11概念店等，本次再度與宏匯廣場合作，今日起至明年2月底推出快閃店。

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▲▼星宇小舖快閃店開張，10月還有抽獎活動。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，「星宇小舖宏匯快閃門市」位於宏匯廣場1樓北大門，搶眼的落地STARLUX燈箱映入眼簾，並由星宇飛安大使「蛋寶」迎賓，展示櫃模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，商品就像是自行李輸送口緩緩送出，陳列在輸送帶上。店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，讓民眾就算暫時無法出國，也能在此感受即將起飛的感覺。

▲▼星宇小舖實體店現場佈置相當精緻，可讓消費者體會出國的感受。（圖／星宇航空）

為歡慶開幕，熱銷的A321neo飛行夾克特別在此限量上架，本月8日也將推出「振興五倍券」好禮活動，凡使用紙本五倍券消費即贈標籤便利貼乙份，滿千再送精美筆記本乙本。

星宇航空表示，配合宏匯廣場10/7到10/27登場的「想飛，直達美好」週年慶活動，期間推出集章活動，於指定主題區完成不同數量的集章任務，即可兌換相對應的好禮，超級匯會員消費滿額，還有機會獲得星宇航空提供的台北-亞洲不限航點雙人來回機票。