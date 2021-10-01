　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇實體店快閃開張！爽抽「亞洲不限航點」雙人來回機票

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空「星宇小舖」今日起至明年2月底進駐新北新莊宏匯廣場1樓北大門，本月8日將推出「振興五倍券」好禮活動，凡使用紙本五倍券消費即贈標籤便利貼乙份，滿千再送精美筆記本乙本，消費者完成集章任務，還有機會抽中台北-亞洲不限航點雙人來回機票。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇小舖除自有平台外，也逐漸發展不同的合作通路，包含首家位於三創的快閃店、7-11概念店等，本次再度與宏匯廣場合作，今日起至明年2月底推出快閃店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖快閃店開張，10月還有抽獎活動。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，「星宇小舖宏匯快閃門市」位於宏匯廣場1樓北大門，搶眼的落地STARLUX燈箱映入眼簾，並由星宇飛安大使「蛋寶」迎賓，展示櫃模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，商品就像是自行李輸送口緩緩送出，陳列在輸送帶上。店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，讓民眾就算暫時無法出國，也能在此感受即將起飛的感覺。

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店現場佈置相當精緻，可讓消費者體會出國的感受。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

▲▼星宇小舖實體店即起開張。（圖／星宇航空）

為歡慶開幕，熱銷的A321neo飛行夾克特別在此限量上架，本月8日也將推出「振興五倍券」好禮活動，凡使用紙本五倍券消費即贈標籤便利貼乙份，滿千再送精美筆記本乙本。

星宇航空表示，配合宏匯廣場10/7到10/27登場的「想飛，直達美好」週年慶活動，期間推出集章活動，於指定主題區完成不同數量的集章任務，即可兌換相對應的好禮，超級匯會員消費滿額，還有機會獲得星宇航空提供的台北-亞洲不限航點雙人來回機票。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
快訊／只有3秒！　飯店倒塌瞬間影片曝光
空拍畫面曝！花蓮漫波飯店「整棟橫躺路中」　多輛車遭壓爛
沐浴乳、洗碗精「加水繼續用」超可怕　一堆人都做過
女大生全裸野外露出！　網一看地點嚇：在中和
快訊／飯店拆一半突整棟倒塌！　現場傷亡不明
1323輛重機首日朝聖蘇花改　警開56罰單「這違規最多」
快訊／午後雷雨區擴大！　6縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

新竹市買爆最大獎休旅車開箱　3大加碼方案一次看

星宇實體店快閃開張！爽抽「亞洲不限航點」雙人來回機票

蜈蚣啃咬蛋蛋痛炸！他尷尬笑「還好沒女友」　泌尿醫曝恐怖下場

「當街斷頭到挖眼案」館長怒嗆蔡英文看卡片：妳欠小燈泡一個公道

高雄國慶煙火超夯！擬開放遊艇從海上看　已破2萬人預約抽籤　

台灣區航太工業公會第十屆改選　漢翔董座胡開宏高票連任

沐浴乳、洗髮精「加水繼續用」超可怕　一堆人都做過：洗碗精也是

女大生脫罩野外露出「M字腿解放雙球」加重口味！網一看抖：很危險

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞開炸「6縣市大雨特報」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

新竹市買爆最大獎休旅車開箱　3大加碼方案一次看

星宇實體店快閃開張！爽抽「亞洲不限航點」雙人來回機票

蜈蚣啃咬蛋蛋痛炸！他尷尬笑「還好沒女友」　泌尿醫曝恐怖下場

「當街斷頭到挖眼案」館長怒嗆蔡英文看卡片：妳欠小燈泡一個公道

高雄國慶煙火超夯！擬開放遊艇從海上看　已破2萬人預約抽籤　

台灣區航太工業公會第十屆改選　漢翔董座胡開宏高票連任

沐浴乳、洗髮精「加水繼續用」超可怕　一堆人都做過：洗碗精也是

女大生脫罩野外露出「M字腿解放雙球」加重口味！網一看抖：很危險

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞開炸「6縣市大雨特報」

中國限電大棋局「全世界躺平」？　謝金河曝市場4變數：香港先躺地

鋪滿療癒蜜桃！台南季節限定「鮮甜水果冰」　淋上牛奶糖醬太幸福

替中資在台研發積體電路　台元科技園區「1人公司」遭搜索

破窗救1歲男嬰畫面曝！反鎖車內狂哭爸媽急　警猛敲30秒解危

四人同行一人免費！蒙古紅火鍋桃園店、中壢店限定優惠

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

新竹市買爆最大獎休旅車開箱　3大加碼方案一次看

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲事件始末」　忍12年泣訴：妳為什麼要用偷的

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

控制狂？3星座越愛你越想管你

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

「板橋→台北→南港」為何搭高鐵？神人曝2原因

更多熱門

相關新聞

星宇爭取延後交新機　盼年底疫苗普及率達八成後邊境管制放寬

星宇爭取延後交新機　盼年底疫苗普及率達八成後邊境管制放寬

星宇航空高人氣「星宇小舖」今（1）日宣布於新北宏匯廣場登場，面對後疫情時代，星宇執行長翟建華表示，台灣是島國，不可能鎖國，相信年底疫苗普及率達近八成時，邊境管制會有較大放寬，星宇是新公司，儘量爭取交機時間延後，美國線開航時間已延後年年中。

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

星宇航空台北-新加坡開航　新加坡旅遊局萌小獅Merli熱情送機

星宇航空台北-新加坡開航　新加坡旅遊局萌小獅Merli熱情送機

星宇航空推味覺類出國！　「星國風味袋」只送不賣

星宇航空推味覺類出國！　「星國風味袋」只送不賣

星宇航空慶祝開航新加坡　打造只送不賣的「星國風味袋」

星宇航空慶祝開航新加坡　打造只送不賣的「星國風味袋」

關鍵字：

星宇航空宏匯廣場

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面