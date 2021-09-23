星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

▲星宇航空桃園－新加坡航線今天首航。（圖／星宇航空）

記者許維寧／台北報導

星宇航空今年再增開第10個航點，台北飛新加坡今日（9/23）正式開航，首架直飛航班也請來新加坡旅遊局萌小獅Merli親臨桃園機場，並準備「萌小獅Merli造型行李吊牌」贈與每位旅客。星宇航空表示，開航初期提供每週兩班服務，10月起則增為每週三班，將視市場需求滾動調整。

根據桃園國際機場資訊指出，星宇航空台北－新加坡首航班機編號JX-731，於上午9時17分自桃園國際機場起飛，由A321執飛。也是自今開通胡志明市、馬尼拉、吉隆坡後，第四個開通的航點，也是星宇航空全球第10個航點。

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JX731班機於桃機接受慶祝首航灑水儀式後正式啟航新加坡。星宇航空說明，首航班多為商務旅行或返鄉探親旅客，新加坡為亞洲經濟及航運重鎮，疫情前更是台人東南亞旅遊勝地。根據新加坡政府公告，即日起凡出發前21日皆停留於台灣的旅客，即可申請航空通行證（ATP），抵達新加坡機場後PCR採檢陰性即無需隔離，故也選擇此時開通航線、服務旅客。

星宇航空表示，台北－新加坡開航初期提供每週兩班服務，10月起則增加為每週三班服務，預計每週二、四、六均有班機直飛，未來將依市場需求滾動式調整航班。

星宇航空也說，嚴格謹守疫情指揮中心規範，人員、環境以至機上用品，各環節皆會加強管控及落實消毒作業，空服員航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，除機內暫停WiFi服務，減少接觸外，機上服務大致維持正常供應，盡力讓旅客享受精緻的飛行體驗。

▲新加坡旅遊局萌小獅Merli親臨桃園機場。（圖／星宇航空）