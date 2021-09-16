▲星國風味袋網羅新加坡知名餐點。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

星宇航空將於9月底開通台北至新加坡航線，近期也邀請新加坡旅遊局和當地知名餐飲推出只送不賣「星國風味袋」，將透過星宇航空臉書官方社群抽獎贈送。即日起到星宇航空粉絲專頁置頂貼文處留言，貼上最想念的新加坡旅遊回憶及美食照片，就有機會中獎。

星宇航空為新航線預作暖身，星宇今（9/16）表示，9月23日新加坡航線將開航，邀請新加坡旅遊局及新加坡知名餐飲品牌線上推出「味」出國，打造只送不賣的「星國風味袋」，將透過星宇航空官方Facebook社群抽獎活動贈送，未來也將與新加坡旅遊局合辦更多活動。

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星宇航空表示，星國風味袋活動網羅新加坡各大知名品牌，如珍寶海鮮JUMBO Seafood螃蟹料理用醬包、茶品TWG （The Wellbeing Group）手工棉茶包禮盒、台灣大食代餐飲旗下松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh兌換券及TOAST BOX土司工坊海南椰子蜂蜜抹醬、精品級洋芋片Aroma Truffle的黑松露爆米花等商品，還有新加坡旅遊局提供萌小獅Merli紀念禮品組。

星宇航空說，即日起至星宇航空Facebook粉絲專頁置頂貼文留言處，貼上最想念的新加坡旅遊回憶及美食照片，即有機會獲得星國風味袋。

星宇航空表示，自9月23日起，新加坡航線自每週二、四飛航桃園至新加坡，10月起增為每週二、四、六飛航，詳細購票及班表資訊，可至星宇航空官網查詢。受疫情影響各國旅遊限制條件不一，台北出發旅客務必預先查詢並備妥相關旅遊文件。