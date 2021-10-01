中市型男局長LINE女下屬「喜歡你」　李善植驚：有人假冒已報警

▲台中市法制局長李善植遭冒名對女同事示愛。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

局長用LINE跟同仁示愛？台中市法制局女同仁日前收到型男局長李善植的LINE，女同仁還大驚沒認出長官，對方竟然脫口說出「從任職市府認識妳後就一直很喜歡你」，立刻起疑反問「你到底是誰」。法制局長李善植1日證實確有此事，目前已通報警方調查。

台中市法制局長李善植，現年40歲，擔任過檢察官、法官的他，出身法學家庭，擁有豐富司法經驗，加上外型帥氣，被譽為型男局長。

▲▼冒名者對女同仁示愛，遭對方質疑。（圖／記者李忠憲翻攝）

9月29日下午，中市法制局一名女同事接到一封LINE的訊息，她點開一看，發現署名竟是「李善植」也就是局長。對方一開頭就說「你好我是善植」，女同事一開頭還直說抱歉沒認出是局長。對方表示沒關係，是「我加你的、打擾了」，女同事再問「請問局長有何指示嗎？」，對方再說「我有件私事想向你聊聊」、「下班後想用LINE跟你聊聊」，女同事回「還是局長你等等有空 我們4點開完會就可以聊」

女同事到晚上7點多回LINE問「局長請問是什麼事情」，對方竟說「放在心裡很久一直想問你」、「自從我任職市府認識你後 我一直很喜歡你 鼓起勇氣今天才想告訴你」、「我是認真的」。女同事警覺，立刻反問「你應該不是法制局長吧」、「你到底是誰」，立刻中止對話，也通報正牌局長李善植。

法制局長李善植今天證實，他表示，假冒他的人應該是有加他的LINE好友，照片都是模仿他的LINE照片。他擔心有人亂使用他的名義告白，毀損個人名譽，恐怕下次可能會濫用名義借錢，或索取內部公務資料。他已通報警方處理，希望能盡速揪出不法之徒。

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