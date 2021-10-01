Toyz全身脫光受檢進牢房！6室友陪他但沒互動　首日吃睡都很好

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者李忠憲／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手劉偉健（Toyz）遭警方查獲200顆大麻煙彈，涉嫌販毒遭台中地檢署聲押獲准，30日送到台中看守所。劉男經過一天一夜，情緒穩定，吃飯、睡覺作息都正常，但與其他室友沒啥互動。

知名電競選手、曾在《英雄聯盟》S2奪得冠軍的劉偉健29日驚傳涉毒遭逮，檢警在其新北市三重住處查獲200顆大麻煙彈，當即將劉帶回偵訊，訊後向法院聲請羈押。台中地院審酌，劉嫌涉犯販售第二級毒品，罪嫌重大，有相當理由認為有逃亡之虞，認非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之程序，且有羈押之必要，認檢察官聲請羈押為有理由，裁定准予羈押。

台中看守所表示，劉男30日清晨送到看守所，經裸身檢查確認沒有違禁品後，因應新冠肺炎防疫規定，要照X光並做PCR檢查，接著安排在新收舍房。該舍房共有7名收容人，其室友都是觸犯一般案件，沒有重罪。記者問劉是否是罪刑最重的，所方笑著說，不能這樣說，都是隨機的。

看守所說，劉男到今天早上生活作息、飲食都很正常，情緒穩定，身體健康，沒有異狀或不舒服。可能是剛進來，跟室友都不熟，所以很少說話互動。記者問劉男的收容人編號，所方則以涉及《個資法》，不方便提供。

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