今起開打！流感疫苗「9大必問QA」　1圖秒看公費資格與時程

▲流感疫苗今起開打。（資料照片／新北市衛生局提供）

記者許若茵／綜合報導

今年公費流感疫苗自今天起開打，符合資格的民眾將分兩階段進行接種，直到632萬劑打完為止，有哪些廠牌疫苗、應該注意哪些事情，《東森新媒體ETtoday》為您整理出9大QA，讓您一次了解。

Q1：今年流感疫苗公費對象與施打時間為何？

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流感疫苗接種將分兩階段進行，第一階段自今天起開打，對象為：

◎國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生

◎醫事及衛生防疫相關人員

◎65歲以上長者

◎安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員

◎6個月以上至國小入學前幼兒

◎孕婦

◎具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

◎6個月內嬰兒之父母

◎幼兒園托育人員及托育機構專業人員

◎禽畜相關及動物防疫人員

第二階段自11/15起接種，對象為50~64歲無高風險慢性病成人

▲公費流感疫苗施打對象與時程。（製圖／許若茵）

Q2：誰不能打？對雞蛋過敏者可以打嗎？

可以，雞蛋過敏大多發生於接觸後30分鐘內，常見症狀是皮膚出疹與搔癢，依現有針對雞胚胎蛋培養製造法的不活化流感疫苗研究顯示，對於曾因吃蛋發生嚴重過敏症狀者，仍可在門/住診由熟悉處理過敏症狀醫事人員提供接種，並於接種後觀察30分鐘，無不適症狀再離開。

民眾接種前都必須先經過醫師的詳細評估診察，確認身體狀況以及是否有疫苗使用禁忌，才能進行接種。如果是有過敏體質的民眾，要記得在施打前告知醫師，讓醫師評估，如果已知對疫苗的成分有過敏者，或是過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。

發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

▲民眾接種前都必須先經過醫師的詳細評估診察。（資料照片／台東醫院提供）

Q3：今年有哪些廠牌苗可打？適用年齡為何？

今年公費流感疫苗有「賽諾菲」、「國光」、「東洋」，除賽諾菲提供6個月以上幼兒使用，國光與東洋疫苗皆提供3歲以上適用。

出生未滿6個月的新生兒，因為沒有使用效益及安全性等臨床資料，所以無法接種。

要特別注意的是，疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，皆為隨機安排接種，民眾不可以指定廠牌。

Q4：流感疫苗要去哪裡打？要帶什麼文件嗎？有沒有額外費用？是否開放自費？

除國小、國中、高中職、五專一至三年級學生於學校集中接種及特定造冊對象於指定地點接種外，其餘對象可至全國各鄉鎮市區衛生所、合約院所接種，不受戶籍地限制。

民眾若需查詢合約院所，可先至各縣市衛生局或疾管署網站查詢，或以電話向縣市衛生局詢問，或撥打疾管署1922疫情通報及諮詢專線查詢。

▲國小、國中、高中職、五專一至三年級學生於學校集中接種。（圖／衛生局提供）

民眾前往衛生所或是合約醫療院所接種時，要帶健保卡與相關身分證明文件，如6個月以上至國小入學前幼兒，應準備兒童健康手冊及健保卡；罕見疾病患者若健保卡中無註記者需出示罕見疾病基金會／肌肉萎縮症病友協會出具之證明或罕見疾病之診斷證明書；重大傷病患者重大傷病患者，若健保卡中無註記者需出示重大傷病證明紙卡；孕婦應準備健保卡及孕婦健康手冊或診斷證明書；6個月內嬰兒之父母則要帶健保卡、嬰兒出生證明文件或完成出生登記之戶口名簿。

流感疫苗免費施打，但民眾應自付掛號費與相關醫療費用，非公費接種對象可自費接種流感疫苗。

Q5：流感疫苗要打幾劑？若打2劑要同廠牌嗎？

未滿9歲兒童若是初次接種，應接種2劑，2劑需間隔4週以上，可接種不同廠牌，打完2劑後，至少要約2週時間才會產生保護力。

若過去曾打過季節性流感疫苗，不論是接種過1劑或是2劑，今年接種1劑即可。

Q6：流感疫苗可以和新冠疫苗一起打嗎？

不行，流感疫苗雖然可以和其他疫苗同時在不同部位接種，但衛福部仍建議，為了避免有不良事件時無法釐清歸因，因此流感疫苗與新冠疫苗接種間隔應至少間隔7日。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，疫苗諮詢小組有分析各種資料建議指引，有些國家認為無須間隔7日，也有國家建議可打不同部位，但委員經過討論後，認為還是要間隔7天，才能釐清不良反應究竟是新冠疫苗亦或流感疫苗造成，也可以避免兩種疫苗都有不良反應，會讓當事人更不舒服。

▲流感疫苗接種注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q7：今年6月底前完成109年度流感疫苗接種的民眾，還要再打嗎？

要，但要與前一劑間隔至少1個月以上。因為接種流感疫苗保護力會於6個月後逐漸下降，且每年流感疫苗組成病毒株會有差異，因此疾管署建議要接種當季的流感疫苗。

Q8：流感疫苗有哪些副作用？

疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，包括接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1-2天內自然恢復。

嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

▲疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用。（資料照片／台東醫院提供）

其他曾被零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的Guillain-Barré症候群等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局。

Q9：打完流感疫苗後還會得到流感嗎？

有可能，完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但流感疫苗所包含的病毒株僅包含目前最常流行之病毒型別，加上病毒有容易突變特性，且每個人接種流感疫苗後產生之保護效果與有個別差異，所以還是有可能感染其他型別流感。

而秋冬也是呼吸道感染高峰，疾管署提醒，打完疫苗後，仍請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。