　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

▲▼總統蔡英文接種第二劑高端疫苗,再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統施打。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文接種第二劑高端疫苗，再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏（右二）施打。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

被封為「最美護理師」的台大護理部代理督導長溫慧敏，醫療專業與優雅外貌兼具，歷經SARS到COVID-19疫情的她，是台大醫院百年來首度承接社區疫苗接種大任的關鍵人物之一。

今年3月，溫慧敏替行政院長蘇貞昌施打全台第1針COVID-19疫苗；8月，她替總統蔡英文、副總統賴清德接種國產疫苗，動作專業流暢，技術獲得讚許；在媒體鏡頭前高舉針劑的動作，更讓她在網路上爆紅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，溫慧敏不僅是替政界與醫界重要人物接種疫苗，台大醫院創院百年來，首度承接社區接種任務，每天替數千名民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，她更是關鍵人物之一。

「人到了嗎？請稍等，我來聯絡一下」、「直接到櫃檯掛號就可以了。」溫慧敏接受中央社記者訪談期間，不時得接聽電話，全與疫苗接種有關，忙得不可開交，但絲毫不顯疲態。

因接種疫苗姿態優雅，溫慧敏成為網友關注焦點。她笑說，受家庭教育影響，打理儀容是自我要求，連她高齡近80歲的母親，每天出門仍畫上淡粧，絕不會邋遢出門。

談起成為護理師的淵源，也是受家人影響。溫慧敏說，家人多是醫護背景，她自然也選擇投入，「台大醫院護理師是第一份工作，迄今也沒換過工作。」

▲蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥歪樓喊：抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

▲蔡英文打第一劑高端疫苗時，網友戲稱畫面像是抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

護理生涯走過25個年頭，溫慧敏運用專業替病人減輕痛苦，也樂當醫病之間的溝通者，得到病人的正向回饋，帶給她滿滿正能量。

溫慧敏的抗疫歷程，早在18年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發就開始。和平醫院爆發院內群聚感染，疑似SARS患者紛紛湧入台大醫院，急診還一度關閉。當時在加護病房服務的她，協助照顧疑似SARS病患。

「面對疾病感染的風險，任誰都會擔心害怕。」溫慧敏說，當年的SARS的重症與致死率高，但確診個案數並不多，且疫情僅維持數月就結束；反觀COVID-19，從去年持續至今，疫情多點爆發，全世界都遭逢巨變。

長時間抗疫難免疲乏，溫慧敏坦言，即便基本防護裝備都達標準，但仍難達到百分百。她呼籲，即便疫情平緩零確診，仍不能掉以輕心，要落實防疫基本功。

COVID-19疫苗問世後，台大醫院成立疫苗接種小組，與政府單位密集討論疫苗施打順序、接種場地規畫、醫療人力配置等，溫慧敏就是核心成員之一。

溫慧敏說，台大醫院承接社區接種業務可說是頭一遭，幾乎全院總動員支援；即便民眾有事先預約掛號，但人多難免混亂，加上要查核身分，第一線人員必須盡力安撫，相當辛苦。

▲▼行政院長蘇貞昌今天接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌接種AZ疫苗也是由溫慧敏施打。（圖／行政院提供）

身為台大醫院資深護理人員，溫慧敏照顧過許多VIP病人，她平常心對待，把VIP病人就當作一般病人照顧。至於打疫苗是護理基本功，加上熟悉疫苗接種流程與相關業務，自然被院方指派執行眾所矚目的接種任務。

儘管打疫苗技術純熟，但到了接種現場，溫慧敏面對滿滿媒體攝影鏡頭，還有現場直播，彷彿全國民眾緊盯著，還是難免緊張，「不能有任何失誤，」她內心想著。 不過，當溫慧敏一拿起疫苗準備施打時，注意力轉移到醫療專業，是她再熟悉不過的接種流程，緊張感煙消雲散，最後順利完成接種作業。

疫苗接種作業持續，國內已有4種COVID-19疫苗廠牌，公費流感疫苗也將於10月起接種。溫慧敏提到，單劑型的疫苗如高端疫苗、流感疫苗，不需分抽，使用上最便利。

▲▼副總統賴清德接種第二劑高端疫苗,由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為副總統施打。（圖／記者李毓康攝）

▲溫慧敏幫副總統賴清德接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

至於一瓶多劑的疫苗，如阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）疫苗，以及須稀釋使用的BNT疫苗，溫慧敏說，護理師必須多花時間分抽疫苗，還得注意劑量精準、維持無菌性、保存條件等原則，比起單劑型疫苗有更多注意事項。

以台大醫院為例，稀釋疫苗、抽取疫苗都由專人負責，與施打疫苗人員區分。溫慧敏說，疫苗準備程序與施打是護理師的日常，但不同疫苗都有其特殊性，接種前會提醒同仁多加留意。

隨著國內COVID-19疫苗人口涵蓋逐步提升，溫慧敏也呼籲，還沒接種的民眾，最好依照排程預約接種，「輪到你就去打」；至於已接種的民眾，也絕不能自認安全就鬆懈。

「不是打完2劑疫苗，就有百分之百的防護力。」溫慧敏提到，打疫苗能降低重症死亡風險，但不代表不會感染，國內外都有突破性感染個案，因此戴口罩、勤洗手、避免群聚等基本功仍要注意，才是正確觀念。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
付1萬可內射！　正妹App約砲結果虧翻
毒梟「恐怖處決」影片曝！20人被綁跪地　棄屍市長辦公室外
八點檔男星突爆喜訊！　秘婚圈外女友喊：終於輪到我
Toyz全身脫光受檢進牢房！　看守所狀況曝光
麥當勞雞塊買1送1！　foodpanda「10月優惠碼」一次
快訊／日本真子公主婚期決定了！　日期曝光
陳秋實前往武漢後消失　1年後突現身徐曉冬直播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

大學生交友「比高中寂寞好多！」　老鳥3點被推爆：超級中肯

LIVE／今BNT再到貨「施打對象擴大」？陳時中最新說明

麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

金門今普發3000元振興券　他一人爽領23份「捧走69000元」

等不到新冠第二劑「先打流感疫苗」　醫：可降低24%重症風險

櫻桃小丸子快閃店登場！8大世界知名景點打卡牆、千款周邊粉絲必收

「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

歡慶雙十國慶！　太平山、阿里山等13處國家森林遊樂區半票優惠

北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

大學生交友「比高中寂寞好多！」　老鳥3點被推爆：超級中肯

LIVE／今BNT再到貨「施打對象擴大」？陳時中最新說明

麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

金門今普發3000元振興券　他一人爽領23份「捧走69000元」

等不到新冠第二劑「先打流感疫苗」　醫：可降低24%重症風險

櫻桃小丸子快閃店登場！8大世界知名景點打卡牆、千款周邊粉絲必收

「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

歡慶雙十國慶！　太平山、阿里山等13處國家森林遊樂區半票優惠

北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

盧廣仲爆遭知名導演「騎車撞飛」！　全身都是傷「滿身鮮血」畫面曝光

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

高雄餐酒館偷跑嗨唱　員警突襲！店家嚇壞跳針：我們沒有營業

立陶宛國家隊巨塔了來了！　中鋒庫薩斯加盟高雄海神

快訊／南投鳥嘴潭工安意外！工人跌落5米深水管　頭部重創命危

駕駛座底下藏「金牛座」！遭警攔查還想跑　副駕身份意外曝光

小秋田犬養1年暴風式成長！　民眾見本尊嚇到：以為遇到熊

日本緊急事態宣言「全數解除」　防疫限制階段性開放

2021網紅調查兩樣情　IG臉書網紅增加、YouTuber減少1成

鳳梨嘉義街頭「巧遇天團男神」！　合照太晃網笑翻：興奮到模糊

生活熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

控制狂？3星座越愛你越想管你

「板橋→台北→南港」為何搭高鐵？神人曝2原因

Toyz辣女友超硬背景曝　一通電話嚇歪友人

龍龍遭老K霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚回應

更多熱門

相關新聞

雙城論壇辦不辦？柯文哲好頭痛

雙城論壇辦不辦？柯文哲好頭痛

每年固定由台北市、上海市輪流主辦的「台北上海雙城論壇」，受到疫情影響，去年已經改為線上視訊的模式，今年能否如期舉辦、舉辦方式等，備受外界關注。對此，台北市長柯文哲坦言，辦了被抹紅、不辦怪怪的，「的確是頭痛問題，我正在想」。

北市證實疫苗不足　10月5日後恐無疫苗打

北市證實疫苗不足　10月5日後恐無疫苗打

拒絕見陳時中　柯文哲酸「3+11解釋有問題」

拒絕見陳時中　柯文哲酸「3+11解釋有問題」

10/13「3類人」打BNT！1圖看懂4大疫苗到貨、施打對象

10/13「3類人」打BNT！1圖看懂4大疫苗到貨、施打對象

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

郭台銘1句話戳破疫苗魔咒　網酸：問法粗暴

關鍵字：

台大醫院疫苗

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面