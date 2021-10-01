「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

▲總統蔡英文接種第二劑高端疫苗，再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏（右二）施打。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

被封為「最美護理師」的台大護理部代理督導長溫慧敏，醫療專業與優雅外貌兼具，歷經SARS到COVID-19疫情的她，是台大醫院百年來首度承接社區疫苗接種大任的關鍵人物之一。

今年3月，溫慧敏替行政院長蘇貞昌施打全台第1針COVID-19疫苗；8月，她替總統蔡英文、副總統賴清德接種國產疫苗，動作專業流暢，技術獲得讚許；在媒體鏡頭前高舉針劑的動作，更讓她在網路上爆紅。

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事實上，溫慧敏不僅是替政界與醫界重要人物接種疫苗，台大醫院創院百年來，首度承接社區接種任務，每天替數千名民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，她更是關鍵人物之一。

「人到了嗎？請稍等，我來聯絡一下」、「直接到櫃檯掛號就可以了。」溫慧敏接受中央社記者訪談期間，不時得接聽電話，全與疫苗接種有關，忙得不可開交，但絲毫不顯疲態。

因接種疫苗姿態優雅，溫慧敏成為網友關注焦點。她笑說，受家庭教育影響，打理儀容是自我要求，連她高齡近80歲的母親，每天出門仍畫上淡粧，絕不會邋遢出門。

談起成為護理師的淵源，也是受家人影響。溫慧敏說，家人多是醫護背景，她自然也選擇投入，「台大醫院護理師是第一份工作，迄今也沒換過工作。」

▲蔡英文打第一劑高端疫苗時，網友戲稱畫面像是抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

護理生涯走過25個年頭，溫慧敏運用專業替病人減輕痛苦，也樂當醫病之間的溝通者，得到病人的正向回饋，帶給她滿滿正能量。

溫慧敏的抗疫歷程，早在18年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發就開始。和平醫院爆發院內群聚感染，疑似SARS患者紛紛湧入台大醫院，急診還一度關閉。當時在加護病房服務的她，協助照顧疑似SARS病患。

「面對疾病感染的風險，任誰都會擔心害怕。」溫慧敏說，當年的SARS的重症與致死率高，但確診個案數並不多，且疫情僅維持數月就結束；反觀COVID-19，從去年持續至今，疫情多點爆發，全世界都遭逢巨變。

長時間抗疫難免疲乏，溫慧敏坦言，即便基本防護裝備都達標準，但仍難達到百分百。她呼籲，即便疫情平緩零確診，仍不能掉以輕心，要落實防疫基本功。

COVID-19疫苗問世後，台大醫院成立疫苗接種小組，與政府單位密集討論疫苗施打順序、接種場地規畫、醫療人力配置等，溫慧敏就是核心成員之一。

溫慧敏說，台大醫院承接社區接種業務可說是頭一遭，幾乎全院總動員支援；即便民眾有事先預約掛號，但人多難免混亂，加上要查核身分，第一線人員必須盡力安撫，相當辛苦。

▲行政院長蘇貞昌接種AZ疫苗也是由溫慧敏施打。（圖／行政院提供）

身為台大醫院資深護理人員，溫慧敏照顧過許多VIP病人，她平常心對待，把VIP病人就當作一般病人照顧。至於打疫苗是護理基本功，加上熟悉疫苗接種流程與相關業務，自然被院方指派執行眾所矚目的接種任務。

儘管打疫苗技術純熟，但到了接種現場，溫慧敏面對滿滿媒體攝影鏡頭，還有現場直播，彷彿全國民眾緊盯著，還是難免緊張，「不能有任何失誤，」她內心想著。 不過，當溫慧敏一拿起疫苗準備施打時，注意力轉移到醫療專業，是她再熟悉不過的接種流程，緊張感煙消雲散，最後順利完成接種作業。

疫苗接種作業持續，國內已有4種COVID-19疫苗廠牌，公費流感疫苗也將於10月起接種。溫慧敏提到，單劑型的疫苗如高端疫苗、流感疫苗，不需分抽，使用上最便利。

▲溫慧敏幫副總統賴清德接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

至於一瓶多劑的疫苗，如阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）疫苗，以及須稀釋使用的BNT疫苗，溫慧敏說，護理師必須多花時間分抽疫苗，還得注意劑量精準、維持無菌性、保存條件等原則，比起單劑型疫苗有更多注意事項。

以台大醫院為例，稀釋疫苗、抽取疫苗都由專人負責，與施打疫苗人員區分。溫慧敏說，疫苗準備程序與施打是護理師的日常，但不同疫苗都有其特殊性，接種前會提醒同仁多加留意。

隨著國內COVID-19疫苗人口涵蓋逐步提升，溫慧敏也呼籲，還沒接種的民眾，最好依照排程預約接種，「輪到你就去打」；至於已接種的民眾，也絕不能自認安全就鬆懈。

「不是打完2劑疫苗，就有百分之百的防護力。」溫慧敏提到，打疫苗能降低重症死亡風險，但不代表不會感染，國內外都有突破性感染個案，因此戴口罩、勤洗手、避免群聚等基本功仍要注意，才是正確觀念。