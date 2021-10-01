拒見陳時中　柯文哲再酸「3+11解釋有問題」：講1個月國人還存疑

▲柯文哲1日接種公費流感疫苗。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來大力抨擊陳時中不願對3+11風波與後續本土疫情爆發一事道歉，陳時中日前表態願意親自到市府向柯說明。對此，柯文哲1日表示，自己只是一個國民、也只有一票，重點不是他要說服我，重點是要說服台灣的人民，「你講了一個月大家還是存疑，那就是你解釋有問題」。

柯文哲1日上午出席流感疫苗開打記者會後受訪表示，自己就算是台北市長，也不過只是一個國民，就選舉的角度來講，也不過只是一票。陳時中部長每天有一個全國收視率最高的記者會，有很多機會去向台灣人民說明，「3+11那件事情，重點不是他要說服我，重點是要說服台灣的人民」，所以不需要說特別來說明。

至於陳時中認為不該硬把「3+11」跟本土疫情爆發奪800條人命連在一起，柯文哲說，沒有人要跟他牽拖，這只是一個態度，「這問題我在之前已經回應很多遍，不願意再回應了」。

接著媒體追問，陳時中認為，沒有直接證據可以證明華航諾副特飯店跟本土疫情爆發有關係？柯文哲說，「一樣，他不用來說服我，他要說服的是台灣人民」，你每天都有機會跟台灣人民說明，你講了一個月大家還是存疑，那就是你解釋有問題。