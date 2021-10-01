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北市10月5日後恐無疫苗打　急向中央、新北求援喬到8千劑

▲▼首批輝瑞BNT疫苗，盒裝及瓶身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

首批輝瑞BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

校園BNT疫苗上周開始施打，但卻發生疫苗數量不足的問題，導致有19所學校、1.3萬名學生權益受到影響。對此，台北市副市長蔡炳坤1日證實，BNT疫苗確實稍有延遲，除了向中央反映基層狀況外，也緊急向新北市借調疫苗應急，10月5日之後的施打期程恐會受到影響。

蔡炳坤今天表示，BNT疫苗的下貨時間有稍微延遲，影響到19所學校大概1.3萬名學生，這2天有感受到學校希望可以照原定計畫如期接種，所以也緊急跟中央表達，也跟其他縣市做聯繫，感謝中央跟新北市在內提供協助。

蔡炳坤說，到目前為止已經有8千多劑的疫苗進來，市府還在持續努力中，至少10月5日這天的接種會如期，10月6日則還在努力，希望能滿足學校的需求。

至於是否出現新北市要得到疫苗，但台北市卻要不到的狀況？蔡炳坤表示，這可能是誤解，因為新北沒有缺疫苗的問題，昨天還打給劉和然副市長，跟他說能夠來支援一下。

蔡炳坤指出，下一批疫苗預計10月8日就會到，到了之後再歸還就可以。遇到這種疫苗不均的時候，就要趕快展開協調機制，能夠滿足各縣市需要。已經跟中央表達需求，也致電指揮中心發言人莊人祥，他也熱心在協助北市。

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