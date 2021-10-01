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電商振興月搶先開跑！滿額賺15倍點數　免綁定再送5000

▲數位五倍券今日開放綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

▲振興五倍券將於10/8正式開放使用。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興五倍券將於10/8上路，今年首次有條件開放國內電商參加，網購業者熱烈響應，紛紛集結站上店家，精選商品設立MIT專區，10/1起搶先開跑振興月，同時推出多重加碼優惠活動，像是折價券自動歸戶、15倍點數回饋，放大五倍券，讓消費者在這波振興潮買好買滿。

●東森購物網
振興五倍券專區即日起開跑，主要納入MIT中小型店家精選產品，以及嘉義、彰化、桃園等各縣市農特產與好物等，實際幫助在地廠商及農民，並把最划算優惠價提供給消費者，而先前祭出「綁5000送5000」獨家大禮包，大放送折價券、東森幣及禮物卡等多項好康，因反應熱絡，已火速登記額滿，目前還有銀行活動加碼可把握，至10/6前，街口支付APP成功綁定五倍券並登記的會員，將可獲得「東森購物禮物卡100元」，限量前2萬名。

東森購物網振興五倍券專區（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網振興五倍券專區活動開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

●生活市集
集結台灣農產、在地食品、居家日用及3C等逾400項MIT商品，設立「台灣好物嘉年華」加碼專區供選購，並針對在地商家另提供上架優惠及免費廣告行銷等多項優惠措施之外，會員於明年4/30前於振興專區消費，筆筆皆可享免運優惠及5%生活幣回饋。

生活市集也在振興月好康大放送，除了MIT加碼專區消費送5%回饋，另祭出5,000元折價券自動歸戶給全站會員，加上政府發行之五倍券，整體使用面額高達萬元，10/8起再推消費滿額贈，合計最高送800生活幣，滿5,000元再抽5,000生活幣，搭配信用卡高額度優惠活動，總計最高享37%回饋。APP「好康天天抽」也提供加碼，10/1～10/18期間限定，74折券中獎機率5倍增。

●松果購物
設立「台灣在地良品」專區，包含大成享點子、萬益食品、東港鎮農會及奧本電剪等4大特選品牌，還有居家收納、生活日用、台灣農漁產等精選商品，另外，用戶將可獲得APP限定的振興優惠券，分別於10/1、10/13兩梯次時間發放，前後總計14張振興優惠券自動歸戶，包含100元、200元、450元及550元4種面額，消費滿額即可折抵，換算後最低等同額外82折。

●樂天市場
搶先開跑「振興五倍加碼賺15倍回饋」活動，推出四重好康優惠，首波推出持任一銀行信用卡刷卡消費，滿3,000元可獲得5倍點數回饋、於指定店家購物加碼再送10倍點數；集結超過萬件商品，祭出消費滿399元，超商取貨、宅配到家通通0元免運，且不限次數，還有天天領券天天折5000活動，每天將推出多種優惠券，只要登入會員，可立即領優惠券享現折優惠。

樂天市場「振興五倍加碼賺15倍回饋」（圖／樂天市場提供）

▲樂天市場自10/1起搶先開跑「振興五倍加碼賺15倍回饋」活動。（圖／樂天市場提供）

●橘子支付、有閑娛樂電商
橘子支付配合政府五倍券數位綁定政策，只要透過橘子支付振興專區完成登錄，可領取5,000元儲值金之外，每筆消費加碼10%零用金回饋，還可獲得有閑娛樂電商三張優惠券，包括滿499元折100、滿1,000元折200、滿5,000元折1200，以及折扣券、免運券等，活動期間於有閑精選ACG、家電、美食券等全站熱門商品，除可疊加折扣優惠，再抽iPhone 13。零用金使用方式與優惠內容以官網公告為準。

●露天拍賣
即日起推出「放大你的五倍券」加碼活動，活動期間內消費並登記享3大刷卡回饋，包括滿1,000元送100、滿3,000元送300、滿5,000元送1,000，數量有限，搶完為止。

另將設立在地網購專區，專區內及附有五倍券標章之商品，皆可適用五倍券消費，10/8起開放使用五倍券當天，還可搭配整點開搶折扣碼、無敵折扣碼與免運券等好康，限定賣場折扣最高再省700元，下單不限金額，再抽Apple AirPods Pro。刷卡使用富邦J卡，天天享4%回饋，10/10～10/12加碼至8%，Pi拍錢包週末再享11%回饋，下單不限金額。

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關鍵字：

振興五倍券數位綁定電商優惠

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