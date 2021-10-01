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四叉貓再驗抗體「柯文哲轟別鬧」　他聽完傻眼：前後要一致啊

▲▼ 。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

▲四叉貓再度驗抗體，數值飆升25.6倍。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

記者柯振中／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇席再度自費檢驗抗體，9月29日結果出爐，台北市長柯文哲為此回應，若喜歡做人體實驗，可以去報名醫學中心一期的人體實驗，「這就是，別鬧了。」對此，民進黨台南市立委王定宇表示，看法不同可以辯論，但引述證據的話，應該前後一致，不能合意就引述、不合意就叫人別鬧。

劉宇席8月23日接種第一劑高端，9月7日抽血檢驗抗體，結果IgG數值為35.4AU／mL，抗體數值與參考值的50相比偏低，當時引起熱烈討論，幫忙檢驗抗體的禾馨診所也因此被開罰。當時柯文哲曾說，希望中央盡快說明，為何測抗體要如此神秘，「我是不曉得。」

沒想到，時隔約2週，劉宇席9月27日再度前往自費檢驗抗體，IgG數值竟從35.4飆升到907.5，提高了25.6倍，引起廣泛討論。

▼柯文哲說明，若四叉貓這麼愛做人體實驗，可以去報名醫學中心一期的人體實驗。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

劉宇席第二次自費檢驗抗體後，柯文哲29日回應，人體試驗要有時程表，什麼時候施打、抽驗抗體，都有固定時間，若四叉貓這麼愛做人體實驗，可以報名醫學中心臨床一期的人體實驗，「這就是，別鬧了，如果你要參加實驗就參加實驗，這樣抽來抽去怎麼判讀？」

對此，王定宇在臉書回應，若看法不同，可以進行論辯，但引述證據時應該前後一致，「不能合我意就引述，不合我意，就叫人家不要鬧了！」

▼王定宇認為，看法不同可以論辯，但引述證據該前後一致。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委王定宇受訪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

王定宇也說，劉宇席接種第一劑高端疫苗後，檢驗了2次抗體，前後抗體差了25倍，預計未來接種第二劑疫苗，抗體濃度會跳更高。

此外，王定宇提醒，若想進行抗體檢測，不需要在第一劑接種完後檢驗，應該等到第二劑接種完，過了一定的時間再測，到時候數據才有意義。

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