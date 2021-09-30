快訊／沒有高端！　英國開放打兩劑疫苗入境免隔離只認這4種廠牌

▲高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗未被國際的認證！英國在台協會今（30）日在臉書公告，自10月4日起入境英國需接種兩劑認證的疫苗，而高端疫苗並未列在名單內。

英國在台協會表示，自下星期一（10月4日）凌晨4點開始，從從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣等地入境入境英格蘭，須完整接種了兩劑疫苗 (至少 14 天)。

認證的疫苗名單包括，牛津/阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納或 Janssen 疫苗（混打牛津/阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納兩劑疫苗也被認可）。

英國在台協會指出，10月4日)凌晨4點開始，入境英格蘭將改為紅色國家/地區限制與簡化的其他國家/地區入境規定。台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客之疫苗接種狀況而定。

總統蔡英文、副總統賴清德力挺國產疫苗，今早已完成接種第二劑高端疫苗，不過，目前有六個國家未認證高端疫苗，包括美國、日本、加拿大、法國、新加坡、英國，因此入境前都需提供陰性證明，入境後也需要被隔離，並完成檢測。

若已接種經認證的疫苗，入境英國就不需要進行出發前COVID-19檢測或入境第 8 天的 COVID-19檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。但仍必須在出發前預訂並支付入境第 2 天的 COVID-19 檢測，並在抵達英國前 48 小時內線上填寫入境旅客追蹤表格，在抵達英格蘭後第 2 天進行 COVID-19檢測。

自10月4日開始，如果尚未完整接種兩劑疫苗，在出發到英格蘭前，你必須要：

1.進行出發前三天COVID-19陰性檢測證明

2.預定並支付在入境後第二天及第八天之COVID檢測

3.在抵達英格蘭48小時內上網填寫旅客追蹤表格

在你入境英格蘭後，你必須要：

1.在家中或居住地點隔離10天

2.在入境後第二天及第八天進行COVID-19 檢測