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500輛重機上蘇花改　葉毓蘭：重機沒有大家想像地那麼危險

▲▼葉毓蘭搭重機體驗蘇花改。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭搭重機體驗蘇花改。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

記者杜冠霖／台北報導

交通部今天中午12點起，開放250c.c.以上大型重機可行駛蘇花改，現場500輛車集結陸續上路，國民黨立委葉毓蘭也驅車趕往蘇澳與車友們會合，她表示，危險並不專屬於某一種交通工具，8成車禍肇因於不當的駕駛行為，「沒有車種是沒有問題的，但重要的是解決問題，而不是將這些問題當作藉口搪塞。」

葉毓蘭表示，這一年多來，自己不斷利用各種機會，例如委員會質詢、協調會、公聽會等手段向各級機關強調交通安全與車種平權的重要，中華民國每年交通事故超過四十萬件，死亡人數就逼近三千人，車禍新聞幾乎每天都佔據著新聞版面，這是遠比疫情還要來得恐怖的國民殺手。

對於國內交通設計，葉毓蘭指出，交通安全的3E缺一不可，教育、工程、執法都非常重要，可是目前政府處理交通事故的手段粗糙、不願面對缺失，導致長年以來只懂得用執法解決問題，最根本的交通安全教育、道路工程設計幾乎都停留在上個世紀的水準。

葉毓蘭指出，這次除了替各位車友爭取了早日通車之外，更在今天主持完司法法制委員會公聽會之後驅車趕往蘇澳與眾車友們會合，聽聽這些路權鬥士努力幾十年來的辛酸與開花結果的感動，「唯有親自體驗過一次，我才瞭解到重機其實沒有大家想像地那麼危險。」

葉毓蘭表示，自己並沒有特別偏袒摩托車，而是認為不該對車種有差別待遇甚至歧視，該給人的路權要給人家，危險並不專屬於某一種交通工具，會發生車禍，百分之八十均肇因於不當的駕駛行為，「沒有車種是沒有問題的，但重要的是解決問題所在，而不是將這些問題當作藉口來搪塞。」

▼葉毓蘭搭重機體驗蘇花改。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲▼葉毓蘭搭重機體驗蘇花改。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲▼葉毓蘭搭重機體驗蘇花改。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

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關鍵字：

葉毓蘭蘇花改重機路權

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