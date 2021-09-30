中榮嘉義暨灣橋分院醫療團隊　嘉義縣市國高中學子BNT疫苗注射

▲▼ 中榮嘉義暨灣橋分院疫苗至校協助4,800位青少年施打BNT疫苗。（圖／榮民醫院灣橋分院）

記者翁伊森／嘉義報導

中榮嘉義暨灣橋分院疫苗團隊，陸續前往嘉義縣市各國高中職，協助12歲至17歲造冊接種學子，約4,800名學生疫苗接種，由中榮嘉義暨灣橋分院醫療團成員及志工組成數十人團隊，到目前施打狀況良好，未傳出接種不良事件。



該院李世強院長表示，為了嘉義縣市民眾的健康，醫院醫療團隊除了原來的醫療業務外，尚持續辦理covid-19高風險族群的篩檢、水上機場的出境快篩服務，同時協助嘉義市市民篩檢、未來尚要協助民眾及學生流感注射、至校為嘉義縣國中小學童健檢，現更承擔多場covid-19疫苗校園施打任務。

醫護團隊犧牲自己與家人相聚的時間，守護民眾健康，落實公醫使命，也請民眾持續配合政府的防疫措施，目前陸續有解封措施，請民眾要注意維持社交安全距離、消毒及戴口罩保健康。

中榮嘉義分院家庭醫學科陳怡成主任表示，目前BNT疫苗是目前臺灣唯一適合18歲以下青少年施打的疫苗，這次疫苗接種不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇接種與否，必須經家長同意且在接種評估暨意願書簽名的學生，才會安排施打疫苗。

至於部分民眾擔心可能產生心肌炎副作用，依照美國監測資料，發生率為百萬分之40，且大多在5天內可出院返家，整體而言仍是利大於弊。若因故未能於學校接種疫苗的學生，可至公費疫苗預約平台登記及預約，並持意願書自行至醫療院所接種疫苗。