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北榮台東分院獲贈移動式正壓篩檢站　為亞運培訓國手健康把關

▲為國手健康來把關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲為國手健康來把關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北榮總台東分院7月初獲贈由國際扶輪社3481地區發起、台北台美扶輪社捐贈的一座移動式正壓篩檢站，因台東疫情趨緩，遲遲未正式啟用，3日首次有機會啟用，為43名移地來台東訓練，準備參加2022年杭州亞運會的培訓隊國手們進行快篩，院方特地舉辦啟用典禮，扶輪社台東分區何正義助理總監也親自帶領14名社員熱情前往觀禮並為明年亞運會的國手們加油打氣。

北榮台東分院副院長林志洵說，非常欽佩扶輪社發揮大愛的精神，號召社友貢獻各自的專業，組成了包含無塵室、機電、鐵件、設計的專業團隊，成功打造出移動式正壓篩檢站，讓醫護同仁能在具有正壓防護及舒適空調的環境下進行採檢工作，對醫院及同仁來說都是一件好消息。

另外，林志洵強調，這座移動式正壓篩檢站從桃園運送到台東來的過程中，在交通上花費了許多人的心力及時間，因此當我們收到這個巨大的禮物時，我們都非常地感動與感恩。

▲為國手健康來把關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲為國手健康來把關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

扶輪社台東分區助理總監何正義表示，這款正壓空調篩檢站不僅可增加醫院在外進行快篩的機動性，亦能提高與社區的互動性，且內部規劃彈性醫護空間，艙體最多可裝載6名醫護人員進行採檢、檢驗和疫苗注射等各項作業，可大幅提升醫護人員在採檢時的安全性。

台東榮民醫院表示，必會善用扶輪社的愛心並發揮醫療專業能力，用心照顧好每一位病患的健康。最後林副院長不忘呼籲國人，防疫工作尚未結束、仍須大家持續努力，全力配合防疫相關措施，共同守護我們的家園。

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