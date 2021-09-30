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社會 社會焦點 保障人權

埔里日租套房變「按摩個工」　老司機自行解鎖進門一對一連結

▲▼南投八大違規營業（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里分局日前查獲，有八大偷營業違規進行「人與人的連結」，埋伏數日後當場人贓俱獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情終於趨緩，各行各業也逐步解封恢復原狀，不過現階段指揮中心仍禁止八大行業營業，埔里分局日前就接獲民眾舉報，埔里鎮某分租套房疑似有賣淫集團假借以「按摩個人工作室」方式暗營色情性交易，經警方埋伏數週，終於在晚間查獲從事性交易之外籍性工作者及男客人，起獲保險套、潤滑液及現金等證物，並依妨害風化及社會秩序維護法偵辦。

經查，該集團利用通訊軟體與客人聯繫及call客，約定交易方式及金錢後，提供該個人工作室暗鎖密碼，由男客人自行前往與外籍性工作者進行交易，藉以躲避警方追查。警方為避免打草驚蛇，組成專案小組前往埋伏探查，待時機成熟，趁男客人欲離開該處時，一舉衝出，當場人贓俱獲，並將現金、保險套與潤滑液等作為證物通通查扣。

▲▼南投八大違規營業（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方查獲現金與保險套等證物。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投八大違規營業（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局也對此呼籲，指揮中心雖宣布自10月5日起鬆綁防疫政策，有條件開放KTV、電子遊戲場等場所，但八大行業仍在禁止營業之列。此外，埔里分局也指出，先前曾爆發本土疫情傳播鏈的「東方紅」時尚會館，傳出以變更負責人及申請登記「經絡調理」業的方式重新開張，埔里分局為防範「人與人的連結」再釀疫情，也會嚴格稽查轄內小吃部、按摩等業，杜絕業者暗中經營違法性交易。

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