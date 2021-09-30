誤打BNT原液「增一對母子心臟不適收住院」　陳時中估未影響打氣

▲新北市三峽恩主公醫院日前傳出誤打BNT原液事件。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院發生誤打BNT原液，共有25名民眾注射未稀釋疫苗，外傳又有人身體不適收住院。指揮中心今日說明，目前有11人收治住院，昨日有通報一對母子，陸續表示心臟不適、呼吸喘就醫，目前回報狀況穩定，預防性住院者也有幾人出院，醫院都會給予協助。

新北市衛生局27日通報轄內某COVID-19疫苗合約醫療院所於當日執行BNT接種作業時，發現疫苗消耗數量異常，經該院所調查，共25人接種未稀釋的BNT疫苗；調查是係因值班人員將未開封的25瓶BNT疫苗，誤判為接種後的剩餘劑量，故以未稀釋的疫苗原液每瓶各抽取0.3ml提供民眾接種，導致此次異常接種事件。

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指揮官陳時中今日說明，這是行政上的疏失，基本上看起來對BNT打氣沒影響。初步瞭解國外情況，超打沒有傳出特別不好的結果。

目前收治住院共有11人，羅一鈞說明，有一對母子昨天陸續表示心臟不適、呼吸喘等症狀就醫，目前回報狀況穩定，醫院會持續協助，預防性住院者也有幾人出院。

至於是否接種第二劑，張上淳昨日表示，指揮中心與衛生局已經要求盡快蒐集國外或BNT原廠誤打相關狀況與處理方式，後續會請ACIP召開正式會議，給予指揮中心後續處理建議。

指揮中心昨表示，依據該疫苗臨床試驗及國際含英國及美國等相關指引顯示，大部分為接種後產生可能出現較明顯局部或全身性反應(如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用)，惟尚未發現嚴重不良反應。另針對mRNA疫苗接種後可能發生之心肌炎及心包膜炎，大部分發生於接種後約7天，且接種第二劑發生機率較第一劑高。