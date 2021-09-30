AZ下午再一批貨到！台灣總公司：9月總計提供175萬劑給台灣

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起疫苗一連到貨，上午首批客製化標籤BNT抵台，下午接著還有1批自購AZ到貨。阿斯特捷利康藥廠今發佈聲明指出，9月已再交付台灣共計175萬劑COVID-19疫苗。

阿斯特捷利康指出，迄今包括透過直接供應(已達502萬劑)、COVAX 平台配送和其他國家的捐贈，已有共計超過一千萬劑阿斯特捷利康 COVID-19 疫苗運抵台灣，預計到 2022 年初，阿斯特捷利康將再交付數百萬劑疫苗予台灣。

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台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，「我們很高興至今已直接供應以及協助交付給台灣超過一千萬劑COVID-19疫苗，這是阿斯特捷利康努力加速協助台灣提升疫苗接種覆蓋率的里程碑。我們將持續與政府相關單位緊密合作以達成這項優先要務，促使台灣經濟以及國人健康早日回復正軌。」

聲明也指出，AZ疫苗經臨床研究證實，接種兩劑可100% 預防重症及住院，真實世界數據更顯示，AZ疫苗對於世界衛生組織（WHO）認定的變種病毒均有80-90%預防重症的保護力。

AZ疫苗已經證實具有良好的耐受性，有關極度罕見的血液凝固異常不良反應:血栓併血小板低下症候群 (TTS)的事件，多數發現在接種第一劑AZ疫苗後14天內發生，接種第二劑疫苗後的發生率已降低至與一般族群的背景值相當。