LINE TAXI、Uber都算！北市鼓勵APP叫車　搭1趟就可抽「百萬搭車金」

▲北市與10家派遣計程車隊合作，推出乘車抽獎活動。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市公運處推出「使用叫車APP 百萬獎金送給你」乘車抽獎活動，自10月1日至10月31日止，只要使用活動指定的10家派遣車隊APP，包括55688、LINE TAXI、Uber在內，搭乘趟次起訖點位於台北市境內乘車趟次，即可獲得抽獎機會，共計抽出2萬趟（每趟50元）搭車金，搭越多中獎機率越高。

北市公運處表示，為鼓勵民眾使用手機APP叫車，減少於路邊招手攔車的叫車行為，可改善計程車空車於道路巡迴攬客所衍生的交通壅塞及車輛排放廢氣造成空氣汙染等問題，同時也可提升計程車營運效能及駕駛營收，本活動結合本市10家派遣計程車隊共同辦理行銷推廣活動，所屬合作計程車車輛數逾3萬輛，叫車十分便利。

民眾參與活動須符合3個要件，第一，活動時間於2021年10月1日至10月31日；第二，利用指定計程車隊APP叫車；第三，搭乘趟次起訖點任一點位於台北市境內。

北市公運處指出，符合前述規範乘車趟次，經民眾於各家車隊叫車APP內點擊或填寫資料表明參加活動意願後，每趟均得參與活動抽獎，總計100萬元搭車金，共將抽出2萬名中獎者，每名中獎者都可獲得「搭車金每趟50元優惠序號」，限2021年12月26日前使用完畢。

公運處提及，抽獎結果預計於2021年11月19日公告於公運處網站，中獎結果各車隊也會主動以簡訊、APP推播等方式通知中獎人，搭越多中獎機率越高。

▼北市「使用叫車APP 百萬獎金送給你」乘車抽獎活動，圖為10家合作派遣車隊。（圖／台北市公運處提供）