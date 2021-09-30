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社會 社會焦點 保障人權

遮雨棚傳來年輕女哭聲！3警展鐵漢柔情　給打氣+call男友結局曝

▲▼ 松山分局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲8年級陳姓女子雙腳懸空坐在公寓頂樓遮雨棚上哭泣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市松山區陳姓女子近日因家人患重症在醫院救治又工作壓力甚大，多重打擊下釀情緒低落，便坐在公寓遮雨棚哭泣企圖輕生。轄區松山派出所3名男警員獲報抵達現場，不斷對著她喊話安撫，陳女看見警鐵漢柔情一面後，終於卸下心房伸出雙手到安全處，未確保陳女身體狀況，同時也請救護人員將她送往醫院救治。

松山分局松山派出所9月29日清晨4時許接獲報案，電話那頭表示，松山區光復南路一處公寓頂樓有女子需警協助，值班員警獲報，立即派遣擔服巡邏勤務警員蔡孟達、黃智偉、簡皓翔馳赴現場。

▼3名警員溫柔耐心向陳女安慰且打氣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 松山分局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方到場後在周邊巡視，發現一名陳姓女子（28歲）雙腳懸空坐在該公寓4樓遮雨棚上哭泣，蔡等3員見情況危急，緩步接近陳女並不斷喊話安撫，當陳女情緒恢復平穩，便卸下心房向警方表示，自己患有憂鬱症，近期因家人重症在醫院救治，且工作壓力過大，故萌生自殺念頭，才會爬上頂樓想輕生。

員警見狀，一面耐心與陳女溝通，同時通知陳女男友前來陪伴，經警方苦口婆心勸說，陳女終於伸出雙手，由員警合力將其拉到安全處，另外為了確保她身體狀況，也請救護人員將她送往醫院救治。

▼松山派出所巡邏勤務警員蔡孟達、黃智偉、簡皓翔 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 松山分局 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方依規定通報自殺防治中心，並勸導陳女男友近日應多關懷陳女，注意她身心狀況，避免憾事發生，陳女男友向松山分局員警的積極協助，表示感激。

對此警方呼籲，自殺並非解決問題之道，民眾可善用社會資源救助，平時多關愛自己、關懷身邊的人，若遇到您或是身邊的人有遇到心理困擾，可撥打生命專線1995、安心專線1925，將有心理輔導師關懷與傾聽心聲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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