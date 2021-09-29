買日本菸卻收到「巴菲特＋花木蘭」　他遭騙哭笑不得：白花3500元

▲買日本菸卻收到簡體字茶菸。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導



在臉書買東西要格外注意，以免像這名男子被耍得團團轉！男子無奈貼出對話紀錄，他透過臉書購入了日本大廠香菸，結果收到貨時竟然是4大條簡體字「茶菸」，包裝寫著斗大的巴菲特、花木蘭，看了實在哭笑不得。

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原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」貼出對話紀錄，他從臉書找到這間日本菸品專賣店，對方主動貼出照片詢問款式，他挑了其中一款並下訂4條，總金額為3500元，等了將近1個月終於收到，他興奮地付錢取貨後，回家才發現自己竟然被騙了。

▲收到貨才驚覺被詐騙。（圖／翻攝自爆料公社）



原PO開箱發現包裹裡不是他訂的那款日本菸，而是大陸生產的茶菸，包裝上還寫巴菲特、花木蘭、沉香、瑪卡等字樣，且使用著簡體字，和他訂購的商品完全天差地遠，而且這4條還花了他3500元，氣得私訊賣家理論，「我留言被刪除管理員也不處理，對方還一直不斷開新的帳號在騙人，請大家注意一下不要再買被騙了！」

網友回應，「網路能買賣菸酒嗎？貪小便宜的下場」、「看價位就知道騙人的，如果不貪小便宜就不會被騙了」、「我也只看到沉香兩個字....確定是菸嗎？不是拜拜用的？」、「這種我都約南投漁港面交XD」、「我記得日本七星在免稅店買一條都不止1000了」、「島內香菸四條賣你3500你相信？本錢都不只了，而且現在島內根本就買不到峰的，只有機場有賣。」

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