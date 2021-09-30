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Toyz一爆「仇恨度飆超高？」　鄉民曝台人2字心態：沒討厭他

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

▲原PO納悶，為何Toyz現在的「仇恨度」這麼高？（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

網搜小組／鄺郁庭報導

《英雄聯盟》前世界冠軍劉偉健（Toyz）29日爆出涉毒被逮，話題不僅在電競、實況圈延燒，也引發網友們關注。就有人在PTT的Gossiping板上發文，說Toyz好歹也曾代表台灣出戰，拿下LOL S2世界冠軍，平常也會拍些宣傳台灣美食的公道伯評鑑，不禁好奇問卦「為什麼Toyz現在仇恨度這麼高？」

「現在完全變成網路話題的Toyz大麻煩，令人驚訝的是，大部分的人都抱持著看好戲、落井下石的心態。」這位網友認為，Toyz好歹也曾代表台灣出戰、拿下世界冠軍，平常也常拍美食公道伯影片，評鑑台灣美食，「感覺也是個相當深愛台灣的外國人。」

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原PO就直說，怎麼事情爆出來，台灣人卻表現得很討厭Toyz，納悶道「Toyz為什麼明明這麼友台，卻被台灣人討厭？」貼文一出，就有人留言，「啊都疑似販毒了，誰要挺」、「販毒還想博取同情阿」、「只能說自找的，販毒就是不會有人挺。」

大部分網友則表示，自己並不是討厭Toyz，單純只是「看戲」，「本來就對他無感，純粹看戲」、「看戲而已」、「販毒可惡+看戲」、「對這個港仔以前就沒好感，單純就是羨慕他以前可以賺這麼大，現在看好戲」、「沒討厭他，就純看戲」、「本來無感，販毒就反感，很正常。」

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