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開賭場、應召站年賺黑錢600萬　30歲出獄他換拿手術刀走進停屍間

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

▲76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

 記者陳豐德／綜合報導

從澎湖空難、台南地震到太魯閣花蓮出軌，「76行者遺體美容修復團隊」在總召集人陳修將的號召下，從全台集合無償替遺體修復，但外界鮮少知道陳修將曾是位角頭大哥，經營賭場、應召站等壞事幹盡，直到被判7年徒刑父親泣不成聲，他答應爸爸「這一定是最後一次了，請您放心」就此頓悟；陳修將於Podcast節目《我在案發現場》內首度完整回憶黑道歷程與更生經過，獄中2位關鍵教誨師改變了價值觀，才讓他沒有走上回頭路。

陳修將回憶，他小學時家鄉溪湖遍地都是賭場與茶室，讓南來北往的旅客得以休息，國小圍牆外頭「賭檔」林立，一張桌子、一副賭具就能開張，他自小就在這樣的環境下成長，不到9歲就已經學會抽菸。而安非他命那時沒列管，都用「保濟丸」的罐子分裝販賣，賭場為了讓賭客有精力都會免費提供，好奇的修將在國小課堂中就吸起毒來，直到國中就已經當起賭場的圍事，並有了人生第一把槍。

「那個蓋子一掀開，光是一注輸贏就可以高達八千多萬元！」陳修將回憶起台灣錢淹腳目的時期，他在當小小圍事目睹不少人是直接拿地契、房產來押注，有人瞬間致富，也有更多的人一夜傾家蕩產，而之所以能真正踏進黑道，契機在一位不打不相識的同學上，同學爸爸便是當地最大角頭「秋雄」，他正式拜入秋雄大仔門下，學習賭場經營技術。

▼國中時期修將就已經時常不返家，讓母親暗夜以淚洗面。（圖／陳修將提供）

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

由於父親長期在大陸經商，只剩下母親能試圖管控離經叛道的他，但陳修將脾氣硬得很，打也打動、罵也罵不聽，母親只能在暗夜中獨自啜泣。即便如此，陳修將課業仍顧得不錯，國中畢業後原本保送能進入高職就讀，不過上完第一天課，他就用自己買的大哥大打給媽媽宣示「我不要讀冊，我要去當兄弟！」就怕自己心軟，陳修將看都不敢看母親一眼，在她的淚水下，回家完收拾行李就匆匆步出家門。

從國三第一次因為賭場被捕，陳修將多次進出過警局，但因為砍人正式被判刑進入少年觀護所的那段日子，他形容「其實是去交朋友，去玩的」。好比溪湖幫與員林幫原本交惡，在被關後反倒結盟分享資源，他甚至在那段期間與換帖兄弟結拜。黑道之路起起伏伏，幾年後他也成為一方大哥，開始經營起應召站以及賭場，鼎盛時期年收少說有600萬，直到23歲的那一年他才經歷真正的挫敗。

跟友人一起集資的「公司」，原先到各路賭場廝殺賺了上千萬，少年得志的他非名牌貨不穿，卻因過年期間賭性大開，想跟其他角頭級賭客爭面子，不僅將老本全輸光，還欠了數百萬元債務。他說可能是電影看太多，不想相伴12年的初戀女友陪自己受苦，陳修將特意帶了一個女人回家，讓女友徹底死心願意分手，不久後因為檢警查獲應召站有2名雛妓，加上槍砲、組織犯罪等被判了7年徒刑，被關進監所後他開始反思自己怎麼會走到這一步。

▼爸爸抱著嬰兒時期的陳修將滿臉歡欣。（圖／陳修將提供）

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

某日父親寒風中騎著摩托車，首次探望理了個大光頭的陳修將，隔著會客窗哭到不能自已，3分鐘的會客時間至少哭了2分鐘都還沒說上半句話，讓從小缺乏父愛的陳修將首次感受到爸爸的溫暖，心想「總歸爸爸還是沒放棄我」，於是他向父親保證「這些年我不會浪費時間，這一定是最後一次了，請您放心」。

但在被關押到台中監獄第二天進入伙房作業，陳修將就因為拒絕配合還打架鬥毆，直接被關進違規房內，後續還被移監至有「天下第一監」之稱的台南監獄，高壓政策管教下讓他不得不配合監所政策，也在一位老黑道的建議下重拾書本練字，並在小草寫作班內遇上了改變她人生的兩位教誨師，邱秀娥以及潘弘輝。

邱秀娥老師近乎失明，得靠助行器才能行走，性格倔強的陳修將在班內起先不願配合寫作，但見邱老師讀同學的稿紙都得拿著放大鏡，他問老師為何想來監所開課，邱老師思考後回答「這個世界上沒有人應該被放棄，包括你們，我能救一個是一個！」此語讓陳修將大感驚訝。

▼教誨師邱秀娥開立小草寫作班，2017年因意外去世。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼教誨師邱秀娥開立小草寫作班，2017年因意外去世。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳修將詢問邱老師這些年一共救了多少人，不料她卻淡淡回答「到目前為止一個都沒有」，這句話讓他燃起兄弟的俠義性格，決定回敬老師這麼多年的付出，將她導讀的第一本書《讓高牆倒下》從頭到尾抄了一遍，用線裝訂成冊後交給老師，那天見她在座位上喜極而泣，陳修將於是每週努力寫5倍、10倍的作業數量上交，他深知這是目前唯一能回報邱老師的方法。

此外有如陶淵明一般處世的教誨師潘弘輝收入不豐、生活簡單，但上課時總是帶著笑容，讓陳修將開始思考過往自己戴名錶、開名車，以及每天進出酒店玩不同女人，也沒有如潘老師這樣的快樂，因此逐漸改變了自己的價值觀，決定出獄後當個文青作家，但他不知道其實獄中都只是累積能量，出獄後才是真正的挑戰。

陳修將假釋後回到溪湖後開始懷疑自己，擔心能否與真正科班出生的文學家比拚，加上離開真實社會太久，他開始有了人群恐慌症，連坐在麥當勞都會害怕無法融入群體之中，因為畏縮、恐懼不敢踏上成為作家的道路，反而有一股無形的力量，將他推回到自己最熟悉的黑道賭場之中。

▼假釋後陳修將害怕返回社會，曾返回熟悉的黑道行業。（圖／陳修將提供）

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

但秀娥老師的苦心、弘輝老師的教化、應允過父母親的誓言，都不斷浮現在心頭，直到後來有小弟被抓，他發現自己恐懼再次入獄，加上認識當時剛交往的妻子洪詩晴，讓陳修將決定毅然決然離開溪湖，搬到她家一起生活，就此與黑道生活拜別。後來夫妻倆也一起踏進殯葬業，洪詩晴成為遺體美容師，擔任禮儀師的陳修將則因為目睹過粗糙的遺體修復過程，決定四處拜師學習修復技術，讓親屬在告別式中能好好地與死者告別，不因亡者殘破的身軀而摧毀過往美好記憶。

陳修將在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中細談過往時數度哽咽，回想被關時母親提著熱騰騰的會客菜來探監，為了讓自己能在獄中能吃到最愛的炕肉，母親前一天就得去市場買菜、燉煮，但每次隔著會客窗，他卻發現母親頭髮絲絲灰白、身形逐漸佝僂，他嘴巴說著「媽媽放心，我在獄中都有好好唸書」，但會客完卻提著菜籃心情卻萬分沉重；此外陳修將還提及監所違規房內為了整治惡囚，還有一套「皮卡丘」處罰方式，讓他光目睹就膽顫心驚……

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▼陳修將結婚後與父母、妻子及弟弟的合照。（圖／陳修將提供）

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

▼學習遺體修復的陳修將後來成為76行者的總召集人。（圖／陳修將提供）

▲▼0206高雄美容大地震造成維冠金龍大樓倒塌，76行者修復百具遺體。（圖／陳修將提供）

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