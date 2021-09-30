國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

▲民航局接獲申訴的監視器畫面顯示，國籍航空林姓副機師（紅箭頭者）居家檢疫期間帶空姐（黃箭頭者）回家留宿。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，民航局近日接獲投訴，國籍航空一名林姓副機師趁居家檢疫期間，不僅多次違規外出，還找來好友到家裡作客，更背著未婚妻帶別的空姐回家過夜，而他與空姐在電梯手牽手、揉肩、一起外出等行為，也全被大樓的監視器錄下被爆料給民航局。

根據民航局接獲的投訴證據，監視器畫面顯示，國籍航空這名林姓副機師在居家檢疫期間多次違規離開住家外出， 8月18日晚上9點50分， 一名頭髮及肩、身穿藍衣的空姐，先獨自使用磁扣進入大樓，在林姓副機師家中留宿一夜後，8月19日早上約7點51分，二人還一同搭乘電梯外出。

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民航局取得的監視器畫面顯示，儘管電梯陸續有其他住戶進入搭乘，林姓副機師依舊大方牽起與這名空姐的手，甚至還了她揉肩，出電梯後，二人再一前一後走出大樓，直到踏出大門才又會合。

林姓副機師違規的行為不只如此，根據民航局接獲的監視器畫面也顯示，林副機師在居家檢疫期間，8月18日晚上7點51分、8月20 日下午1點09分、8月21日上午9點42分都獨自外出返家，至於8月19日晚上8點01分、8月20日晚上7點50分、8月21日晚上7點27分，則都與男性友人一起提著食物或飲料從外返家。



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