Toyz販毒羈押！約妹泡湯黑歷史被挖出　「遮眼磨身體」11分影片曝

▲劉偉健Toyz涉販毒被逮。（圖／翻攝Toyz臉書）



記者崔子柔／綜合報導

《英雄聯盟》（LOL）S2冠軍隊伍台北暗殺星中路選手劉偉健（Toyz）於29日爆出涉毒被逮，消息震驚各界，他的網紅辣妹女友「奈奈」連帶被網友起底，遭到大批留言灌爆，他先前一則實測交友APP的影片也被挖出，內容讓網友看了相當不解，更留言稱「論世界冠軍如何墮落」。

Toyz走紅後轉換跑道當起實況主及Youtuber，他曾拍攝一系列交友軟體實測主題，其中一支2019年11月上架的影片中，他透過APP聯絡到正妹直播主「瑪莎」，並成功約到北投泡溫泉。

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2人抵達湯屋後，Toyz開始進行「遊戲環節」，先用衣服將瑪莎的雙眼蒙上，再用小黃瓜、香蕉等物品磨擦她的胸部，讓她猜是什麼物品，如果猜錯就要脫下一件衣服，最後瑪莎脫到只剩內衣褲，Toyz擔心尺度太大，拿了一件白襯衫讓對方套上。

▲▼Toyz影片惹議。（圖／翻攝自YouTube）



雖然兩人遊戲玩得開心，但當時影片曝光後就引起非議，不少網友留言表示，「很明顯玩到後面有點精蟲衝腦了」、「論世界冠軍如何墮落」、「開始崩壞了嗎」、「墮落到要拍這種影片衝人氣」、「身為女生的我，又是本來很喜歡Toyz的，看了這支影片我真的非──常──失──望──」，不過也有支持者力挺，認為這只是單純的業配影片，不需太過放大，用有色眼光來看待才是錯誤觀念。