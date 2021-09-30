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感謝有您成就不凡！Panasonic唯一蟬聯5座白金獎

▲▼panasonic,白金獎,ECONAVI智慧節能科技。（圖／panasonic提供）

▲Panasonic在2021年讀者文摘信譽品牌總計囊括13項商品，共獲得5座白金獎和8座金獎。

圖、文／Panasonic提供

Panasonic再傳捷報！由於消費者的支持與信賴，Panasonic在2021年讀者文摘信譽品牌總計囊括13項商品，共獲得5座白金獎和8座金獎，再度寫下歷史新猷，成就不凡！今年Panasonic不僅在象徵最高榮譽的白金獎斬獲業界最多的5白金，更是唯一連續2年都能拿到5白金的家電品牌；此外，在今年首度新增加的調查項目「家電售後服務與直營維修中心」，Panasonic一舉獲得金獎肯定，顯示不僅在商品，Panasonic在售後服務上同樣獲得消費者的信賴。Panasonic今年榮獲白金獎品類為冰箱、洗衣機、烤箱／微波爐、除濕機和鹼性離子整水器，獲得金獎則有冷氣機、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、投影機、DC直流馬達省電電風扇及家電售後服務與直營維修中心，自調查以來連續23年總獲獎數高達146項，成為台灣區獲獎最多的品牌。

不僅在讀者文摘信譽品牌大綻光芒，Panasonic在管理雜誌消費者心目中理想品牌大調查中也同樣大放異彩，冰箱、洗衣機、微波爐、電視、空氣清淨機五項商品榮獲2021年消費者理想品牌第一名，冰箱更是業界唯一連續34年消費者心目中最理想的商品；更值一提的是，在全球知名德國GfK市調公司的台灣市場銷售調查中，Panasonic連續6年都拿下9項以上商品在台灣銷售第一的亮眼佳績。Panasonic之所以能連連獲獎的最大原因在於一直以「創造美好的生活」為不變的目標，持續關注消費者生活環境的脈動與變化，掌握消費者生活上的痛點與需求，不斷創新或精進商品功能與設計，在台灣更持續運用與日本同步的先進技術，致力研發並生產適合台灣居住環境的家電商品。

像是在台灣，電費是民眾使用家電時的一大痛點，Panasonic將「ECONAVI智慧節能科技」搭載到多種家電產品中，讓消費者能藉由電費的節省讓生活減少負擔；近幾年來，台灣空氣污染對於健康造成威脅，Panasonic也將日本獨家專利「nanoeTMＸ健康科技」，運用在旗下商品中，協助居家生活改善空氣品質、有效淨化PM2.5，經全球性受託研究機構Texcell研究證實，Panasonic nanoeTMＸ健康科技所釋放的氫氧離子可有效抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），在消費者防疫生活上助一臂之力；還有現代人工作與生活忙碌，為了減少消費者的家事負擔，也在電冰箱加入「新鮮急凍結」與「-3℃微凍結」、或是洗衣機加入「洗劑量自動精準投入」等貼心便利功能；為了讓婆婆媽媽善用廚房家電輕鬆自煮，更推出業界唯一64眼紅外線的蒸烘烤微波爐，讓消費者輕鬆料理，宅在家也能吃的美味又安心。

除了持續研發創新家電來滿足消費者需求，更提供購買前、中、後專業快速的優質服務，在台灣Panasonic擁有最完善的服務網絡，業界最多28處直營服務中心、服務授權店296個站點遍佈全台，可以迅速解決消費者在維修、安裝保養、零件購買等疑難雜症。未來Panasonic將持續透過與日本同步的先進技術，打造更節能、更智慧、更具健康概念的創新家電；同時秉持「為世界人們做出貢獻」的理念，以社會貢獻為己任，陪伴台灣共同成長，替台灣消費者創造並實現所追求的美好生活－A Better Life，A Better World。

顧客商談服務專線：（市話）0800-098-800、（手機）02-412-8222

相關資訊詳情請上Panasonic官網http://panasonic.com.tw

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關鍵字：

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