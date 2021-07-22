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用Panasonic JX9004K電視看東奧精彩加倍　好萊塢級逼真視聽臨場感喚醒熱血

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／Panasonic提供）

▲眾人期待已久的東京奧運終於要來了，透過高品質的電視觀賞緊張刺激的運動賽事爽度更高。（圖／Panasonic提供，下同）

科技中心／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，東京奧運終於要在今年夏天舉辦，儘管不能親自到現場，在家看東奧也想擁有宛如親臨現場的熱血沸騰感受，一台與世界頂尖運動選手表現一樣優異的頂級電視就是民眾的好夥伴。連續33年獲得奧運指定影音設備（攝影及轉播器材）供應商，並成為奧運會全球合作夥伴的Panasonic，再次獲得2020東京奧運指定電視殊榮，品質深受信賴；其中全新進化的JX900系列Android TV，以日本影音科技結合數位聯網智慧功能，高畫質、高音質及智能便利性，不只提升賽事觀賞爽度，也適合全家人平時防疫在家追劇、看電影、打電動等視聽娛樂，讓人體驗更完美的智慧影音享受。

真．自然6原色技術色彩加倍精準　東奧賽事宛如「親眼所見」

四年一度的奧運集結了世界各國最強運動選手，刺激的勝負往往只差在零點幾秒之間，讓守在電視機前觀賽的人跟著緊張，一秒也不敢眨眼、深怕錯過任何細節；這時需要高畫質的Panasonic JX900系列電視，清晰展演運動賽事的每一幕精彩瞬間。支援HDR10+、HDR10和HLG、HDR和Dolby VisionTM（杜比視界）等規格，具備優異色彩、對比度和亮度，畫面明暗細節豐富，還能依照場景優化影像，一口氣解決一般電視看運動比賽時，當選手或球類快速移動，隨著空間光線變化容易出現的看不清以及殘像問題。搭配使用IPS超明亮面板Pro，保有寬廣視角、更大範圍的色彩、高對比度和流暢的運動動作，為高強度運動比賽帶來流暢出色的觀賞體驗。

另外，Panasonic獨家的真·自然六原色技術，比起傳統3原色，能讓畫面顯色變得更加準確，可呈現10億種色彩，無論是奧運田徑競技場上紅白相間的跑道、嫩綠的草皮、湛藍的天空，或是泳池中選手激烈划水濺起的透明水花、各國好手身穿的亮麗球服，還包括得獎選手咬著的閃亮亮獎牌，以及一旁賽場上隨風飄揚、顏色鮮豔的各國國旗，全都能真實傳達層次感又不會過度亮豔，看久了雙眼仍然保有舒適視覺享受，不怕錯過每一場精彩的奧運比賽。

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／翻攝自國際奧林匹克委員會網站）

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／翻攝自國際奧林匹克委員會網站）

▲Panasonic JX900系列電視擁有真·自然六原色技術、多重HDR對應基礎，讓奧運每一幕清晰明豔的畫面都完美盡收眼底。（圖／翻攝自國際奧林匹克委員會網站）

好萊塢級影像技術力＋3D環繞音效　在家即享劇院體驗

能欣賞鮮豔清晰、細節令人驚嘆的4K影片，已成為現今許多人選擇電視的必備功能之一，Panasonic JX900系列電視擁有成就4K影片高畫質的色彩技術之外，另外搭載了好萊塢HCX PRO影像處理晶片，可自動調整影像品質、銳利度等，讓每個場景都呈現逼真的對比度和色彩，盡情展現4K影像魅力。想更加沉浸運動賽事快感、追求極致畫質的人，還可以更改JX900系列電視內建的影像設定功能，不同模式能展示不同場景畫面所需的飽滿細節和明暗層次；因此，沒辦法去東奧也不必太傷心，開幕時的絢麗表演和煙火秀、各種運動比賽場面，甚至是選手們的身體肌理與汗水，都能以好萊塢級劇院品質效果傳送到眼前。加上3D Surround Effect的3D環繞音效、擴大音場的高音質，讓比賽的哨音、配樂以及群眾歡呼聲等震撼入耳，搭配自然真實的視覺效果，彷彿人就在東奧現場、親眼見證每個歷史性的一刻，high翻每一瞬間。

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／翻攝自國際奧林匹克委員會網站）

▲盛大的奧運燦爛煙火饗宴，透過具備高畫質和3D環繞音效的Panasonic JX900系列電視觀看，臨場感滿滿。（圖／翻攝自國際奧林匹克委員會網站）

Android TV娛樂遙控、聲控　無限自由擴充　

今夏除了必看奧運之外，平時還是要追劇、看電影和其他運動賽事，但有些節目只在特定影音串流平台播映，一般電視看不到怎麼辦？打開Panasonic JX900系列電視，搭載Android TV系統，內建有Google Play Store，可下載Netflix、YouTube及KKTV、LINE TV等各大影音串流平台，看不完的超夯電視劇、電影、綜藝、運動比賽一網打盡。Android TV還可以打造個人化首頁，把自己喜歡的電視節目、老爸老媽愛的電影和孩子玩遊戲用的應用程式，通通設定在首頁，一開電視就能直接選擇最愛的內容，擺脫過往選台選老半天還不知道要看什麼的窘況。Panasonic JX900系列電視配備聲控影音遙控器，除了基本按鈕，還直接將超人氣程式YouTube和Netflix設成獨立按鍵，動動手指就可以輕鬆來回切換；遙控器更設置了語音搜索功能按鈕，一開口就能馬上找到想要的節目，非常方便，實現聰明居家生活心願。

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／Panasonic提供）

▲Android TV系統可將最愛的應用程式和常用項目自訂於首頁中，點選操作相當直覺快速。

▲▼Panasonic,電視,JX900,4K,Android TV,東京奧運,運動。（圖／Panasonic提供）

▲追劇看片離不開的YouTube和Netflix，Panasonic JX900系列電視貼心在聲控影音遙控器設置獨立按鍵，隨按隨選。

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic JX900系列電視能看見細節令人驚嘆的4K影片，搭載Android TV讓人更方便直覺操作。

IoT居家智慧物聯網串接　大小家電一手掌握

一台頂級電視不光是提供傳統的視聽娛樂功能，還要走在時代尖端，幫助人們生活更加智慧；像是Panasonic JX900系列電視的IoT居家智慧聯網功能，連結家中支援Panasonic Smart App機種的空調、冰箱、洗衣機、除濕機等，當家電有狀況，像是冰箱門沒關好或洗衣機衣服洗好了，都會在電視螢幕出現訊息通知，即時掌握家電狀態，讓居家生活便利無所不在。

▲▼Panasonic,電視,JX900,Android TV,東京奧運,運動。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic JX900系列電視的IoT居家智慧聯網功能，能透過螢幕提示立刻掌控家中其他智慧電器狀況。

心動想趁著東奧前入手Panasonic JX900系列電視？有65、55吋兩機種尺寸，可依家中格局大小不同選搭；即日起至2021年8月17日前購買，送德國雙人兩件式鍋具組；還能享有「奧運有禮賞」好康，自2021/7/17起至2021/8/17止，凡購買指定4K電視（JZ、JX系列），就送東京奧運運動休閒帽，55吋(含)以上加碼送東京奧運時尚購物袋。

官網連結：https://www.panasonic.com/tw/consumer/digital-av/tv/4k-led/th-65jx900w.html

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