現代聰明媽媽如何輕鬆擄獲孩子的心　週末親子加溫絕招大公開

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聰明的現代媽媽，除了用心投入工作，在忙碌中的生活中也懂得利用週末陪伴孩子。簡單透過與孩子一起手做早午餐，一起按下開心鍵，輕鬆開啟FUN週末的美好時光。在和煦的晨光中一起開心吃著早午餐，更帶來滿分的親子關係。

要通過聰明媽媽對安心品質的要求，又要能讓孩子開心到爆表，這時候不添加奶粉、100%使用瑞穗鮮乳優質生乳的『瑞穗調味乳』就成為聰明媽媽的秘密武器！ 輕輕鬆鬆征服孩子的心。

▲ 100%使用瑞穗鮮乳優質生乳的「瑞穗調味乳」，品質能讓媽媽100%安心，孩子100%開心。（圖／瑞穗調味乳提供）



而媽媽們都很願意在網路上分享，大方秀出與孩子一起手作的早午餐創意組合，以繽紛、可愛的金魚造型吐司，與孩子一起創造充滿驚奇的海底世界！再搭配100%使用瑞穗生乳、香濃好喝的瑞穗巧克力調味乳。讓孩子喝的營養安心、開心百分百，輕鬆增進親子關係。

▲ 親子一起動手做繽紛、可愛的金魚吐司，配上孩子最喜歡的瑞穗巧克力調味乳，親子感情升溫百分百。 （圖／瑞穗調味乳提供）

瑞穗調味乳有蘋果、巧克力等多樣風味，100%使用瑞穗鮮乳優質生乳，營養好喝最適合搭配各式的早午餐。聰明媽媽最知道，瑞穗調味乳搭配手作早午餐，輕鬆開啟FUN週末親子時光！

▲ 「瑞穗調味乳」擁有多樣口味，100%使用瑞穗鮮乳優質生乳，不只讓鮮奶更好喝，更能同時滿足家長對安心營養的要求，與孩子對好喝的需求。（圖／翻攝自統一企業集團PECOS）