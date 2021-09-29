長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

▲長榮再度蟬聯SKYTRAX全球最佳十大航空公司。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

素有「航空界奧斯卡」之稱、航空服務調查機構SKYTRAX公司，於台灣時間9月28日公布「2021年全球航空公司大獎」，國籍航空長榮航空再度蟬聯前十名，並拿下第七名肯定。前三名則分別為卡達航空、新加坡航空以及全日空。長榮是唯一進入前十名的國籍航空，同時也拿下「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名等九個殊榮。

2020年SKYTRAX因疫情停辦，今年再度捲土重來。長榮航空今年蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮並獲得第七名，同時也囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第四名、「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名、「全球最佳機場服務」第六名、「全球最佳空服員」第七名、「亞洲最佳航空公司」第五名。根據SKYTRAX資料顯示，長榮航空共計九項評比均拿下前十名。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，雖然疫情改變了航空旅行的型態，但長榮思考如何在防疫前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。長榮也與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務，盼能達到全面零接觸的目標。

▲長榮航空同時也拿下「全球最佳客艙清潔」第五名。（圖／長榮航空提供）

除了SKYTRAX獎項外，今年長榮也斬獲美國旅遊品牌Travel + Leisure評選為「全球最佳國際線航空公司－第三名」，以及澳洲AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司－第六名」、「全球前二十防疫最佳航空公司」、「2021全球二十大最佳航空公司－第九名」等殊榮。

2021年SKYTRAX網路票選暨全球航空公司大獎，網路票選活動區間為2019年9月至2021年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊之防疫應變及努力。

▲長榮航空共拿下SKYTRAX九項殊榮。（圖／長榮航空提供）