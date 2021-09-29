▲CPTPP成員國。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

中秋節前大陸宣布正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），台灣也於22日宣布申請加入CPTPP卻遭到大力阻礙。但台灣已經是世貿組織WTO、亞太經合會APEC等國際經貿組織的成員，未來兩岸間是否有機會從公平經貿與互惠合作角度出發？對此，大陸國台辦朱鳳蓮今（29日）表示，「台灣以單獨關稅區身份加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。」

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，「中國台灣地區參與區域經濟合作必須以一個中國原則為前提，也正是在一個中國原則的前提之下，台灣才得適當名義和身份參與世界貿易組織。」

既然台灣已經是世貿組織WTO、亞太經合會APEC等國際經貿組織的成員，理應可以申請？朱鳳蓮則強調，「中國台灣地區以單獨關稅區身份加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。」

大陸與台灣同時申請加入CPTPP，讓嚴峻兩岸關係更加複雜。據了解，依照CPTPP規定國家和獨立關稅區也可以申請加入成為新成員，但必須得到所有11個成員國同意，將成為「二選一」問題。

隨著兩岸關係緊繃，大陸明確表態在所有前提之下，必須以「一中」為原則；就算台灣已經是WTO、APEC成員，也已經是過去式。想要以此身份申請加入CPTPP不構成先例，在這樣兩岸政治氛圍之下，也讓台灣申請加入CPTPP更加困難。