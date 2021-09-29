快訊／鈕承澤確定要關了！法官怒斥：毫無悔意　判4年定讞

記者吳銘峯、林昱萱／台北報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，而他雖已經以200萬賠償對方，但他卻暗指對方是主動獻身，被認為犯後毫無悔意，因此被依法判刑4年徒刑，他不服判決上訴，案經上訴到最高院後，最高院駁回其上訴，鈕承澤確定要入獄服刑。

▲鈕承澤判刑4年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於2018年11月間，被害人為電影《跑馬》女劇組人員，當時劇組原定要開工作會議，但鈕承澤因故臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會同樂，當時被害人也跟著到場。當晚眾人陸續離去後，只剩被害人一人在場。

鈕承澤竟將被害人強壓在沙發上後強脫衣褲，但疑似因為無法勃起，最後以手指性侵得逞。被害人堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤無法進一步性交，只好讓被害人穿回衣物離開。被害人隨即打電話向室友求助，室友知悉後隨即帶同被害人至臺北市立聯合醫院婦幼院區驗傷後報案。

一審法院審理時，鈕承澤不僅否認犯案，還辯稱雙方是情投意合，並賠償受害者200萬，但沒有獲得對方諒解，鈕承澤被依法判刑4年，而案經上訴到高等法院時，鈕承澤也拒認罪，甚至傳喚新證人到庭作證，但新證人的證詞並未起到作用，高院仍認定鈕承澤有罪維持原判，鈕不服判決再上訴到最高法院，但最高院認為其犯後毫無悔意，維持原判，駁回其上訴、全案定讞。