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彰化「今晚送肉粽」路線曝光　當地人見20：30分舉行崩潰了

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲「送肉粽」原本是中部沿海地區的習俗。（示意圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

生人請迴避！一名男網友指出，今（29）日晚上8時30分，在彰化二林地區會舉行送煞儀式，將行經六個地段，引發當地民眾嚇壞，紛紛不解驚呼「為什麼要走建國路經二基？往前走一點走河邊不是更少人？」

一名男網友在臉書《二林人的大小事》緊急公告，表示今20：30至22：00當地會有一場送肉粽儀式，路線也隨之曝光，「本鎮大智街→南安路→信義路→建國路→二基→循二林溪往西至溪尾」，原PO呼籲當地鄉親晚上外出時，務必避開以上路線。

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文章曝光後，底下網友嚇壞回應，「阿彌陀佛」、「身正不怕影子斜！只是安撫生人的儀式不必大驚小怪」、「為什麼要走建國路經二基？往前走一點走河邊不是更少人」。

另有人質疑「有證實嗎」、「怎麼知道路線的」。對此，留言串網友說明，「樓主是里幹事，消息正確」、「里幹事來我們大樓通電話給屋主了解的」。

事實上，台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再「抓交替」，儀式舉辦時，生人皆需迴避，原本此儀式在彰化鹿港流傳，但近年來傳到新竹及台中等地。

▼二林地區今晚有送肉粽儀式。（圖／翻攝二林人的大小事）

▲▼ 二林地區，今天晚上（9月29日）20:30~22:00有送肉粽儀式（圖／翻攝二林人的大小事）

▼有網友幫忙繪出送煞地圖！（圖／翻攝二林人的大小事）

▲▼ 二林地區，今天晚上（9月29日）20:30~22:00有送肉粽儀式（圖／翻攝二林人的大小事）

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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