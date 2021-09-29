台中1400位救災人員改持科技無線電　衝火場「逾時示警」

▲▼台中救災人員再添利器，逾1400人將擁有專屬無線電，一旦衝入火場逾時會閃燈示警。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市救災人員所使用的類比式無線電，有時因為衝入火場受限死角收不到訊號，造成火場內外人員無法連絡，意外頻傳，消防局長曾進財上午接獲台灣省國際獅子會第六聯合會捐贈200組數位類比雙模無線電，這個雙模無線電，通訊相當清晰，全市1400多名救災人員擁有專屬無線電，誰衝進火場，何時要退出火場，都能透過無線電發出嗶嗶聲以及紅色閃燈示警，大大提升救援能量以及救災人員安全。

國際獅子會300-C2區總監劉梓銘等人日前拜會消防局長曾進財，考量國內疫情已有緩解，原本想捐贈防疫物資改為捐贈無線電，更符合消防局迫切需求，上午捐贈市價近300萬、200組的數位類比雙模無線電裝備給第一救災救護大隊，希望藉由新型無線電，讓打火兄弟在火場有較好的收訊，讓他們救火也能救自己。

曾進財代表接收並致贈感謝狀時表示，台中市救災人員1400多人，無線電多為類比式，時常發生在火場內收不到訊號的情形，由於這個新型雙模無線電，即使衝進火場訊號也很清晰，此外，每人都有專屬無線電，誰進入火場，在火場外的指揮官都能掌握。

另外，這個雙模無線電還有閃燈和發出示警聲響的功能，曾進財舉例，救災人員到場火場後，無線電先是亮綠燈，一進入火場改閃黃燈，火場內待了20分後就會閃紅燈，以及發出嗶嗶聲，提醒要趕快離開火場，因為氧氣瓶只供應25分鐘。

曾說，消防人員進入火場，換穿消防衣帽、背上氧氣瓶，全身裝備除重達20多公斤外，裝備要價也要10多萬元，火場內瞬息萬變，無線電必須十分暢通，消防員才能確實回報火場內狀況，他感謝獅子會無私奉獻，無線電將配發外勤各分隊使用，有效保障消防人員救災安全。