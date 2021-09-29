清秀女恍神流落塞爾維亞　台灣鄉民曾2度目擊：她吃著麵包、狂抖腳

實習記者陳妙津／綜合報導

本刊昨日報導《清秀女獨遊塞爾維亞 失聯25天流浪街頭「詭異對比照」曝》，新聞描述31歲成都女子小鄭去年10月獨自赴塞爾維亞旅遊，因疫情滯留當地，卻在今年8月20日後與家人失聯，25天後才被當地華人尋獲，但整個人卻完全變了樣子，不僅流落街頭、面容憔悴，神情也十分恍惚。新聞爆出後，有PTT鄉民發文表示，曾在當地看過小鄭，精神狀況明顯不佳，原本想上前幫忙，但看到小鄭一直狂抖腳，考量帶著小孩於是決定直接離開。



一名網友在PTT發文表示，九月初才看到小鄭兩次，第一次在斐迪南公爵夫婦被暗殺的拉丁橋附近遊蕩，「很明顯不是在散步，是非常恍惚的狀態，且穿著與照片上同樣的粉紅色外套，走在白天仍炙熱的塞拉耶佛熱門觀光區域上非常突兀，不少人也看著她 當時我很驚訝，不知為何憑外觀直覺她是東亞人，可能是氣質吧，且不覺得是扒手或難民，但疫情後的波赫沒什麼東亞旅客前來，她的情況也讓人無法理解她在這裡的原因。」

▲小鄭會拍攝一些短片，後來IG的貼文卻變成圖片加上英文單字。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、九派新聞）



第二次則是隔日一早，原PO一家正準備開車返家，「當時九點多，星期天早晨沒什麼人，但她坐在路邊市區巴士站椅子上吃著麵包、狂抖腳，地點也仍在觀光區 我原本想要上前搭話，先生也說可能她真的需要協助，但是看著她這樣狂抖腳，對不起，我們還抱著兩個幼兒的關係，最後躊躇一陣子決定離開，看到這則新聞也安慰至少有更熱心的人關心她。」



原PO也分享了塞爾維亞的現況，「巴爾幹沒有戰亂，當地人一樣早上喝咖啡買麵包趕著上班、上課，若塞爾維亞不要老是有大塞爾維亞主義思想，歐洲的火藥庫或許隨著時間能更加趨於穩定與和平，基本上目前沒問題 巴爾幹也是新興的熱門旅遊區域，以波赫來說治安不錯（其他大部份巴爾幹國家我旅行過，以旅人來說覺得也可以），當然小偷到哪都有，畢竟他們背後是跨國組織，安排人手在歐洲各個觀光區域流竄，大家若來歐洲多留心即可，歡迎有機會來波士尼亞與赫塞哥維納、巴爾幹旅行，感受不一樣的歐洲。」

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網友看了原PO發文IP顯示來自波士尼亞與赫塞哥維納後紛紛推文回應，「被斐迪南公爵的鬼魂纏上了吧」、「鄉民果然無所不在」、「當地有報導相關新聞嗎」、「IP正確，竟然有鄉民目擊，太神了吧」、「至少沒被賣去紅燈區或是第三世界」、「IP好酷」、「處處有鄉民」。