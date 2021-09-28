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清秀女獨遊塞爾維亞　失聯25天流浪街頭「詭異對比照」曝

記者黃翊婷／綜合報導

大陸成都31歲女子小鄭容貌清秀，去年10月獨自前往塞爾維亞旅遊，今年8月間突然與家人失去聯繫，25天後好不容易找到了，整個人卻完全變了樣子，不僅流落街頭、面容憔悴、披頭散髮，神情也十分恍惚，一度還拒絕返家，精神狀況堪憂。

清純女獨遊失聯，再見面已淪落街頭。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、九派新聞）

▼▲小鄭會拍攝一些短片，後來IG的貼文卻變成圖片加上英文單字。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、九派新聞，下同）

清純女獨遊失聯，再見面已淪落街頭。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、九派新聞）

根據《紅星視頻》報導，小鄭2020年10月18日獨自從成都出發前往巴爾幹半島國家塞爾維亞旅遊，後來受到疫情影響滯留於當地，原本她會定期與家人保持聯繫，卻突然在今年8月20日失聯。家人發現異狀後，立即向當地的華人求助，相關消息也在網路上逐漸傳開。

詭異的是，小鄭的Instagram最後更新時間停在8月15日，都是以圖片加英文單字的方式呈現，內容十分混亂，讓人看不懂想表達的意思。失聯25天後，小鄭的家人聽聞已經找到人了，但精神狀況似乎不太好，不僅披頭散髮、大熱天穿羽絨外套，神情也很恍惚，無法正常與人溝通。

清純女獨遊失聯，再見面已淪落街頭。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、九派新聞）

▼▲小鄭被找到時，完全無法與他人正常溝通。（圖／翻攝自微博／紅星新聞、新聞晨報）

清純女獨遊失聯，再見面已淪落街頭。（圖／翻攝自微博／新聞晨報） 

小鄭的父親趕往當地接女兒，發現女兒的病況一天比一天糟糕，雙腿抖動的頻率也越來越高。「好好的女兒出國旅遊一趟，因為疫情在異國他鄉，不知道她遭遇到了什麼，也不知道受到了什麼打擊才會變成這樣。」小鄭的母親透露，雖然已經找到人，但現在因為一些特殊原因，目前還無法把人接回國。

大陸外交部則透過官方微博PO文表示，事發之後當地華人曾目擊小鄭出現於塞爾維亞得鄰國波士尼亞與赫塞哥維納，經駐波士尼亞與赫塞哥維納使館協助，確認她人就在首都塞拉耶佛，一切安好，後續會再協助其家人儘早將人接回。

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