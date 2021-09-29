戴口罩「買Apple Watch」解鎖哀鳳值得嗎？神人勸敗：用了離不開

▲實測Apple Watch解鎖iPhone，真的很方便！（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

自5月疫情炸鍋，民眾緊戴口罩已成日常，尤其對果粉來說，最大不便就是iPhone只能輸入密碼解鎖。對此，一名網友才熱騰騰拿到iPhone13，正猶豫想買Apple Watch 6來解決密碼解鎖的困擾，「值得嗎？」文章曝光後，內行分析，手錶能過濾訊息，也不會有已讀的困擾，若習慣戴手錶真的用過就回不去了。

一名網友在PTT發問，最近才剛購入iPhone13 Pro Max，一直對於戴口罩要輸入密碼感到困擾，因此萌念想買一支蘋果手錶，讓他好奇發問「要解鎖買Apple Watch 6值得嗎？」

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底下網友熱議，認為最大抉擇點，就是有沒有戴手錶的習慣，「看你有沒有習慣戴手錶」、「買麥當勞、百貨吃飯、大賣場都是手錶免解鎖付費，方便很多 」、「如果只為解鎖好像有點可惜，覺得他它很多功能值得你去使用，買了就會越來越會用了」、「只為了解鎖不值得，但是買了應該會愛上其他功能，所以等Series 7 開賣吧」、「單論外型設計真的不錯，錶帶又多到爆，光解鎖+裝飾功能，我也想買S7了」、「網銀我一定拉口罩（錯誤示範），行動支付都是數字密碼倒是還好 」、「如果解封後，你還是需要長時間戴口罩，很值得 」。

果粉也建議，若用不習慣Face ID解鎖，可選指紋辨識的機種，「不值，買iPhone SE用指紋解鎖」、「我老婆就為了解鎖買SE」、「手錶做了大部分人會在手機上使用的功能，那又何必花大錢買高級手機呢？不如就i8或SE或新款mini就好」。

▲內行大讚，手錶能過濾訊息又不必已讀！（圖／翻攝PTT）



另有網友回文分享使用心得，表示若有用藍芽耳機和工作訊息多的人，一定值得，「我第0代用到前年換第3代，因為用了實在就離不開」，接著分析3個勸敗原因：

LINE／簡訊／iMessenger／訊息與電話

抬起手看手錶，就知道有沒有拿手機出來，馬上處理的必要，而且在手錶看訊不會已讀，有訊息過濾或不漏接需求的必備

藍芽聽音樂

音量、選曲直接在手錶操控，也是很方便

運動跟健康功能

此功能就不另外說了，原PO認為，電子產品屬於消耗品，買最基本的舊款就好，watch沒有追逐最新款的必要

不過iPhone13日前爆出無法靠手錶解鎖，本站曾報導《Apple Watch無法解鎖IPhone 13？ 蘋果提出解決辦法》，國外有網友在蘋果粉絲群組回報，指出新機部分用戶出現無法用Apple Watch解鎖手機的狀況。對此，蘋果26日在官網做出回應，表示公司將在後續子更新中修正問題，但並未提及是什麼原因導致此問題發生。