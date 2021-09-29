超商女店員「遭徒手挖眼」恐失明！網灌爆潘孟安臉書：還她公道

▲超商店員遭挖眼，市長潘孟安臉書被灌爆。（圖／翻攝潘孟安臉書、地方中心翻攝）

記者林昱萱／屏東報導

屏東高樹鄉新南勢超商，一名男子26日走入店內消費，當時20多歲的女店員好意提醒他將口罩戴好，怎料對方卻突然失控，徒手強挖女店員眼睛，造成對方可能失明。對此，大批憤怒的民眾湧入屏東縣長潘孟安臉書怒批，「縣長能關心一下挖眼案嗎？」、「該名店員卻為了這個正直，而付出了代價。」

該名男子於26日上午9時許前往超商消費，但由於口罩沒有戴好，被女店員提醒了一句，怎料他卻突然失控，衝進櫃台強挖對方眼睛，而由於巨大的體型差距，讓嬌小的女店員根本難以反抗，一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至一隻眼睛可能會因此失明，讓當地居民都嚇壞了、同時也相當憤怒。更誇張的是，當時警方抵達現場，男子還不肯罷手，最後遭強制壓制，並帶回調查。

對此，大批憤怒的民眾紛紛湧入潘孟安臉書，要潘注意屏東的治安問題，「市長你要不要出來說明一下，屏東超商挖眼到底是怎麼回事，看那影片很難過很不捨你知道嗎？可能這個女生這輩子就毀了，能好好照顧她嗎？不要以牙還牙但麻煩以眼還眼拜託。」、「處理一下屏東徒手狂人好嗎，這種人不重判真的不行，請幫幫受害者後續的醫療處理。」、「請還給奉公守法的縣民一個公道！公道！公道！真的失明她以後要怎麼辦！」