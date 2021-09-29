20歲科大生賠慘了！醉駕賓士連撞5車釀1傷　同款CLA 250也毀爛

記者張君豪／台北報導

9月27日凌晨1時許，一名年約20歲張姓男大一新生與友人於信義路4段1家酒吧餐敘後，張姓大學生居然酒後駕駛親人的賓士CLA 250轎跑車，行駛到北市大安區通化街衝撞路邊停放的1輛賓士車及4輛機車，其中1輛機車女騎士才剛將機車停妥就受到波及，所幸女騎士僅手部受到輕微挫傷送醫後並無大礙。

▲目前剛就讀某科大的張姓大學生酒駕開賓士連撞5車，遭警方依公共危險罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲目前剛就讀某科大的張姓大學生酒駕開賓士連撞5車，遭警方依公共危險罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安分局警員到場後，緊急封鎖現場並配合消防局救護人員將酒駕肇事的張姓大學生送國泰醫院急診室急救，經院方依法抽血，血液酒精濃度測試值高達273mg/dl（換算呼氣值約1.3mg/L），全案依違反公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

▲目前剛就讀某科大的張姓大學生酒駕開賓士連撞5車，遭警方依公共危險罪移送。（圖／記者張君豪翻攝）

更離奇的是、目前就讀某科技大學一年級的張姓學生，駕駛自家的賓士CLA 250轎跑車酒駕肇事，撞到的也是另台同款賓士CLA 250，由於張姓大學生酒駕衝撞並未減速，兩車毀損嚴重，光是該款新車價格就高達新台幣220萬，肇事大學生酒駕撞車、得面臨賠償兩車高價維修賠償費用。

大安警方表示：酒駕觸犯公共危險罪將面臨二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金及吊扣駕照處分；大安警分局自今年起加強執行酒後駕車取締勤務迄今取締計高達214件，其中移送公共危險罪高達89件，呼籲民眾切莫投機心存僥倖。



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