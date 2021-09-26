貨車掛註銷車牌+酒駕　運將猛求饒...警訓斥：出事家庭誰顧？

▲黃姓男子酒後開著註銷車牌的小貨車被巡邏員警發現時，還打出悲情牌求饒希望警方能放他一馬。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名黃姓男子日前開著小貨車行經仁武區成功路時，恰巧被巡邏的員警發現車牌已遭註銷，立刻上前攔車盤查，沒想到黃男一下車，全身散發酒味，警方要求酒測時，他竟打出悲情牌，苦苦要求放他一馬，員警不為所動，最後黃男酒測值0.23毫克，依道路交通管理處罰條例規定製單舉發並扣車。

仁武分局仁武派出所員警於23日下午3點左右，進行轄區巡邏勤務時，行經仁武區考潭里成功路附近發現1部自小貨車形跡可疑，經小電腦查詢顯示車牌已遭註銷，隨即開啟警示燈、鳴警笛上前攔查，並要求駕駛下車受檢。

停車受檢的自小貨車駕駛為64歲黃姓男子，他才剛下車，員警就聞到他全身散發著酒味，立刻要求進行酒測，這時，黃男竟打出悲情牌，希望警方能睜一隻眼閉一隻眼放他一馬，但員警不為所動，還大聲訓斥他：「如果有一天你因為酒駕撞傷人或被酒駕的人撞到了，你的家庭誰來照顧？」

黃男自知招數無效，只好乖乖配合酒測，經酒精濃度測試後為0,23毫克，雖未達刑法不能安全駕駛罪，但警方仍依照道路交通管理處罰條例規定製單舉發扣車，另外將已註銷的號牌扣繳監理機關。

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