26歲警酒駕自撞「恐成植物人」！家人不願器捐淚喊：照顧一輩子

▲▼林園分局26歲陳姓偵查佐下勤後，與小隊長在辦公室內飲酒聊天，酒駕自撞命危。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

高雄市林園分局一名26歲的陳姓偵查佐，24日凌晨退勤與陳姓小隊長喝酒談天後，他酒駕開車上路，於返家途中自撞安全島命危。陳員的家人及新婚妻子不願意放棄任何希望，表示就算救回來，陳員成了植物人，也要照顧他一輩子。

據了解，陳員2018年自警專畢業，今年6月調至林員分局偵查隊服務，家住屏東東港，今年才剛和妻子結婚。24日疑似因工作壓力大，凌晨2時結束勤務後，與陳姓小隊長在辦公室內喝酒聊天、討論工作，結束後於同日凌晨4時52分開車回家。

不料，陳員途中卻在東港大橋由北往南方向逆向行駛，下橋後自撞安全島，整輛車車頭全毀。警消獲報到場處理，由於陳員傷勢嚴重，警消趕緊將人送往東港安泰醫院搶救，經抽血檢驗換算，陳員酒測值高達每公升1.08毫克。

陳員家屬接獲消息後，緊急趕往醫院，得知醫師判斷陳員可能腦死成為植物人，頓時情緒崩潰、難以接受。院方27日表示，陳員血壓正常，但做電腦斷層發現，血腫一直存在，昏迷指數為3，有向家屬表示，縱然奇蹟救活，陳員也有極大可能成為植物人。但家屬聞言，不同意器捐，表示就算成植物人，也要照顧陳員一輩子。