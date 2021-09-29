歐中對話曝　歐盟表態「不與台開展官方交往」：奉行一中原則

▲歐盟代表告訴王毅，不與台開展官方交往。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部官網發布，國務委員兼外長王毅28日透過視訊，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），共同主持第11輪中歐高級別戰略對話時強調，一個中國原則是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎。博雷利則表態，「歐方不會同台灣地區開展官方交往。」

王毅在與博雷利對話時，特別就涉台問題表明北京的原則立場。他強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎，「基礎不牢，地動山搖。」

博雷利則表示，「歐方始終奉行一個中國政策，這是歐中關係的重要基石，歐方不會同台灣地區開展官方交往。」

博雷利還表示，歐方視中方為重要的戰略性夥伴，歐中之間是成熟、多層面、非對抗的關係，發展對華關係是歐盟的重要議程，歐中保持密切、暢通的溝通十分重要。歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往，為歐中關係發展提供政治引領。

兩人還討論了歐中關係、國際和包括阿富汗、緬甸以及印度太平洋等區域問題，另外也談論氣候變化和對抗新冠疫情等全球挑戰。博雷利說，儘管與中國存在分歧，但歐盟和中國需要繼續在一些重要領域深入接觸，希望歐中人權對話，能在今年底舉行。